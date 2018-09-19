Yabancıya satışta artık kısa vadede 10 milyar dolarlık satış mümkün

Türkiye, bölgesel ve konjonktürel gelişmeler bir kenara bırakıldığında coğrafi olarak ne denli stratejik bir konumda hepimiz biliyoruz. Son bir kaç yıldır etrafımızda yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen yabancıya konut satışı her sene rekor kırmaya devam etti. Geçen sene 4,6 milyar dolarlık konutu yabancıya sattık. Bu sene ilk 8 ay itibariyle geçen seneye kıyasla yüzde 38 daha fazla konut satıldı. İlk 8 ayda tutar 3 milyar dolara yaklaşmış durumda. Hükümetimizin aldığı yabancıya konut teşviğinde 1 milyon dolar sınırının 250 bin dolara çekilmesi kararı, hem 2 milyon insanı istihdam eden inşaat sektörünü hareketlendirecek hem de yabancıya konut satış tutarını 4-5 milyar dolarlardan 10 milyar dolarlara sıçratacak. Bu sene bildiğiniz üzere toplam konut satışında geçen sene ile başabaş gidiyoruz. Yabancıya konut satışının pozitif etkisi ile bu sene sektör yeni bir rekor kırabilir.

