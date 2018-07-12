YABANCI YATIRIMCIDAN İSTANBUL YENİ HAVALİMANI'NA YATIRIM

Türkiye’deki hava operasyonlarını, tamamlandığında dünyanın en büyük havalimanı olacak olan İstanbul Yeni Havalimanı’na taşıyıp genişleteceğini duyurdu. Yeni tesis, UPS’in Köln, Almanya’daki Avrupa kıtalar arası hava merkezi aracılığıyla Türkiye’deki müşterileri dünyanın geri kalan bölgeleriyle etkili bir şekilde birleştirecek. Yeni tesisin, UPS’in İstanbul Atatürk Havalimanı’nda bulunan tesisinden dört kat daha büyük olması ve 2018 yılı bitmeden açılması planlanıyor.

UPS Doğu Avrupa Başkanı Daniel Carrera, “UPS’in Avrupa’daki ihracat hacmi geçen yıl %15’ten fazla arttı ve Türkiye’deki işletmemizin bu büyümeye önemli bir katkısı bulunuyor. Sınırlar arası ticaretin, tahmin edilebilir gelecekte küresel gayri safi yurt içi hasıladan daha hızlı büyümesi öngörülüyor. Sonuç olarak ekonomiler, daha etkileşimli ve dış ticarete bağlı hale gelirken güvenilir küresel ağlara da daha çok ihtiyaç duyuyor,” ifadelerinde bulundu. “Bu yeni yatırımla birlikte Türkiye’deki işletmeler UPS’in akıllı küresel lojistik ağına erişebilir ve büyümek için ihracat fırsatlarının avantajını kullanabilir.”

Yeni tesis, tüm kıtada UPS ağını modernleştirmeyi ve artırmayı amaçlayan UPS’in 2 milyar dolarlık Avrupa yatırım programının bir parçası konumunda. Yakın zamanda UPS; Paris - Fransa, Londra, - Birleşik Krallık ve Eindhoven - Hollanda’ya yatırımlar yaptı. Türkiye’yi UPS’in gelişmiş Avrupa ağına daha iyi bağlayarak; Avrupa’nın geri kalanı, Asya Pasifik, Latin Amerika ve Hint Yarımadası, Orta Doğu ve Afrika’daki yeni pazarlara müşteriler için cazip erişim imkânları sunuyor.

UPS Türkiye Ülke Müdürü Burak Kılıç şu ifadelerde bulundu: “Türkiye’nin ekonomisi çok güçlü bir büyüme kaydediyor ve Türkiye’de tüm boyutlarda işletmeler için ihracatları arttıracak geniş bir potansiyel bulunuyor. Ülkedeki 20’ye yakın tesisle ve yurtiçi ekspres ağımıza yapılan son iyileştirmelerle bu yeni yapı, müşterilerimize işlerini büyütürken ihtiyaçları olan desteği vereceğimize dair taahhüdümüzün açık bir göstergesidir.”

İGA Havalimanı İşletmesi Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu şu ifadelerde bulundu: “Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey ve Doğu Avrupa’nın tamamına sadece beş saatlik bir uçuş menzilinde bulunuyor. Türkiye’nin coğrafi konumu, lojistik için stratejik bir avantaj sunmaktadır. UPS ve diğerleri gibi küresel nakliye devlerinin İstanbul’da faaliyet gösterme planları bunun bir kanıtıdır. Amacımız, geçiş sürelerini azaltmak için stratejik konumumuzdan ve son teknolojiden faydalanarak kargo ve yük taşıma kapasitemizi artırmaktır. İstanbul, hem bir yolcu taşıma merkezi hem de kargo ve yük taşıma merkezi olacak.”

Bu yeni tesis, UPS’in büyük stratejik avantajı ve uzun vadeli hissedar dönüşü için kaynakları önceliklendirmek ve yatırımları yönlendirmek amacıyla devam eden dönüşüm stratejisinin bir parçası niteliğinde. Şirket, 2017’nin başlarında, son teknoloji, bilgi teknolojisi ve otomasyon kullanımıyla verimliliği ve kapasiteyi arttırarak akıllı küresel lojistik ağına güncelleme planları olduğunu duyurmuştu.