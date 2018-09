Wish More Hotel Istanbul’dan her düğün için farklı meze tabağı

Hayalleri süsleyen şık tasarımı, kolay ulaşılabilir lokasyonu ve beş yıldızlı konforu ile hayatlarının en önemli gününü rahatlık ve keyifle geçirmek isteyen çiftlerin gözdesi olan Wish More Hotel Istanbul, düğünlere yönelik farklı menü alternatifleriyle de dikkat çekiyor. Wish More Hotel Istanbul’un düğün menüleri, Türk ve dünya mutfaklarının gözde lezzetlerini yaratıcı dokunuşlarla yeniden yorumlayan şefler tarafından, çiftlerin istekleri doğrultusunda özel olarak hazırlanıyor.

Otelin alışılagelmiş düğün mekânlarının ötesine geçen, modern mimarisiyle göz kamaştıran lüks salonları yalnızca şıklığıyla değil, menülerinin zenginliğiyle de misafirlerin kalbinde taht kuruyor. Her detayı titizlikle hazırlanan düğün menülerinde, düğünün özelliği ve misafirlerin tercihlerine göre her damak tadına uygun farklı alternatifler sunuluyor. Her güzel sofrada görmek isteyeceğiniz, düğün yemeklerinin vazgeçilmezi enfes mezeler ve zeytinyağlılar, bu eşsiz günü unutulmaz lezzetlerle taçlandırıyor.

Dört farklı lezzet alternatifi

Wish More Hotel’in deneyimli ve maharetli şefleri tarafından hazırlanan meze menüleri, dört farklı alternatifle misafirlerin beğenisine sunuluyor. Tadı damakta kalan İstanbul Meze Tabağı, Zengin Meze Tabağı, Meze ve Zeytinyağlı Tabağı ile Anadolu Meze Tabağı düğünlerin konseptine göre sofralardaki yerini alıyor.

Marmara Bölgesi meze ve zeytinyağı çeşitlerinin ağırlıkta olduğu İstanbul Meze Tabağı, Arnavut ciğeri, közlenmiş patlıcan, mercimek köfte, zeytinyağlı istiridye mantarı, firikli ıspanak tarator gibi lezzetlerle modern konseptli düğünlerin gözdesi. İstanbul Meze Tabağı, Marmara Bölgesi’nin vazgeçilmez tatlarını düğün yemeklerine taşıyor.

Düğünlerde sıkça tercih edilen ve klasik lezzetlerin oluşturduğu diğer meze tabağı ise Zengin Meze Tabağı. Zeytinyağlı yaprak sarma, kızarmış patlıcan, nar ekşili ve cevizli Antep ezme, haydari, humus, zeytinyağlı enginar, dana jambon, gibi seçeneklerle sunulan Zengin Meze Tabağı, zengin içeriğiyle klasik meze çeşitlerini bir araya getiriliyor.

Meze ve Zeytinyağlı Tabağı ise, hem klasik, hem de geleneksel zeytinyağlı ve meze tatlarını birleştirirken her damak zevkinden misafirlere yönelik olarak tasarlandı. İçerisinde humus, Bombay fasulye pilaki, babagannuş, kızarmış kabak, bakla fava, Çerkes tavuğu gibi farklı tatların buluştuğu menüde, hem zeytinyağlılar hem de mezeler birlikte sunularak her kesime hitap eden bir alternatif oluşturuluyor.

Wish More Hotel Istanbul’un usta şefleri, geleneksel konseptle düzenlenen düğün ve kutlamalara yönelik olarak da Anadolu Meze Tabağı’nı geliştirdiler. Anadolu’nun geleneksel lezzetlerinden bir seçki sunan Anadolu Meze Tabağı’nda tahinli humus, babagannuş, muhammara, zeytinyağlı yaprak sarma, Antep ezme, soslu patlıcan gibi meze ve zeytinyağlı çeşitleri yer alıyor.