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Wish More Hotel Istanbul, temmuz ayını fırsatlarla uğurluyor

27 Temmuz 2017 Perşembe 11:07
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Wish More Hotel Istanbul, lüks ile estetiğin bir araya geldiği SPA&Fitness merkezine özel kampanyalar ile temmuz ayını noktalıyor. 5 yıldızlı otelde ruhu ve bedeni arındırıcı ritüeller içeren 14’lü masaj paketi 1050 TL’den sunulurken; enerji dolu egzersizlerden yüzme havuzu ve jakuziye kadar birçok hizmetin bir araya geldiği fitness üyelikleri ise yüzde 30 indirimli. Üstelik tüm üyeliklerde 1 masaj da hediye!

Wish More Hotel Istanbul, temmuz ayını fırsatlarla uğurluyor
Wish More Hotel Istanbul, tazelenmek, fit olmak, zinde hissetmek ve kendini şımartmak isteyen herkesi temmuz ayının son haftasına özel hazırladığı muhteşem kampanyalar ile karşılıyor.

 

Doğu ile batı prensiplerini uzlaştıran bütünsel bakım ritüelleri ile hizmet veren SPA merkezinde, 14’lü masaj paketi 1400 TL yerine 1050 TL’den satışa sunuluyor. Aromaterapi, bali masajı, derin doku masajı, bitkisel kompres masajı, volkanik taş masajı, sırt masajı, oryantal ayak masajı ve Hint baş masajı gibi ruhu ve bedeni arındıracak hizmetlerin bir araya geldiği 1500 metrekarelik alana kurulu modern SPA merkezinde, beş masaj odası bulunuyor.

 

Wish More Hotel Istanbul’un, son teknoloji ile donatılan ekipmanlara sahip butik fitness salonunda ise temmuz sonuna kadar üye olanlara yüzde 30 indirim fırsatı ve hediye masaj sunuluyor. Profesyonel eğitmenler eşliğinde kişiye özel ve grup halinde egzersizlerin uygulanabildiği merkezde, zumba, oryantal, crunch, total body, pilates matwork, body balance, spinning ve fat burn’den oluşan enerji dolu programlar ile motivasyonun hiç düşmeyeceği bir deneyim yaşatılıyor. Wish More Hotel Istanbul fitness salonuna üye olan tüm misafirler, kapalı yüzme havuzu, jakuzi, Türk hamamı, sauna ve buhar banyosu hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabiliyor.

Anadolu Haber Ajansı
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