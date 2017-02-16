WIASS Sigorta büyüyor

Bu süreçte bir danışman şirket aracılığıyla müşterilerine hizmet veren WIASS, sektörün yakından tanıdığı bir isim olan K. Engin ÖZAYDEMİR ile Aralık 2015 tarihinde kendi ülke ofisi WIASS Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd. Şti.'yi kurarak sigortalılarına yerinden hizmet vermeye başlamıştır.

Daha önceki yıllarda WIASS’a bir kısım hizmetler vermiş danışman şirket olan Interline'95 Sigorta Danışmanlık Hizmetleri kurucusu Sn. Şani BAŞKOL’un oğlu ve şirketin yöneticisi Sn. Elmedin BAŞKOL ise, 01 Şubat itibariyle WIASS Türkiye’de Operasyon Müdürü ünvanıyla çalışmaya başlamıştır.

Bu tarihten itibaren danışman şirketin faaliyetleri son bulmuş olup; (hasar, tahsilat, teknik vd) tüm hizmetler tek elden WIASS Türkiye ofisi tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

WIASS Türkiye hedefleri doğrultusunda çalışmalarını artan bir tempo ile sürdüreceğini ve ülke ekonomisinin bu zor günlerinde, ülkemizin ortak geleceğine olan inançla yatırımlarına devam edeceğini bir kez daha belirtmiştir.

Avrupa’nın önde gelen Nakliyat ve enerji sigortaları uzmanı WIASS, Wirtschafts Assekuranz Makler GmbH, 2002 yılından bu yana Ülkemiz sigortalılarına hizmet veriyor