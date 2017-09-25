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Whirlpool Corporation Türkiye’ye yeni finans müdürü

25 Eylül 2017 Pazartesi 14:24
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Dünyanın bir numaralı beyaz eşya üreticisi Whirlpool Corporation’ın Türkiye Finans Müdürlüğü görevine Çağlar Erdem getirildi.

Whirlpool Corporation Türkiye'ye yeni finans müdürü
Whirlpool Corporation Türkiye Finans Müdürü Çağlar Erdem oldu. Whirlpool Corporation’ın Türkiye finans ticari organizasyonunu yönetecek olan Erdem’e başarılar dileyen Whirlpool Corporation Türkiye Genel Müdürü Gabriele Esposito; “Kendisinin finans ekibini harika bir şekilde yöneteceğine inanıyorum” dedi.

 

Çağlar Erdem Kimdir?

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Erdem, Marmara Üniversitesi'nde finans ve muhasebe alanında yüksek lisans yaptı. Profesyonel kariyerine 2003'te Pepsico’da başlayan Erdem, 3M ve Akzo Nobel finans departmanlarında kariyerine devam etti.


Whirlpool Corporation Hakkında: Whirlpool Corporation, 2016 yılında elde ettiği yaklaşık 21 milyar dolarlık cirosu, 93.000 çalışanı ve toplam 70 üretim ve Ar-Ge merkeziyle bugün dünyanın önde gelen beyaz eşya üreticisidir. Hotpoint, Indesit, KitchenAid, Whirlpool, Maytag, Consul, Brastemp, Amana, Bauknecht ve Jenn-Air markaları başta olmak üzere nerdeyse her ülkede tüketicilerle buluşan WhirlpoolCorporation’ın Avrupa Operasyon Merkezi olan Whirlpool EMEA İtalya, Pero (MI)’da yer alıyor. Türkiye'nin de dahil olduğu Whirlpool EMEA; yaklaşık 24,000 çalışanı, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan 30’dan fazla ülkedeki satış ağı ve 8 ülkede faaliyet gösteren üretim tesisleriyle WhirlpoolCorporation’ın bir parçasıdır.

Türkiye’de ana markası Hotpoint ve Indesit markalarıyla beyaz eşya, küçük ev aletleri ve klima sektöründe faaliyet gösteren şirket, yeni konseptHotpoint mağazası yatırımlarıyla büyümeye devam ediyor. WhirlpoolCorporation'ın, Manisa'da 1995'ten beri faaliyette olan soğutucu fabrikası ve 2014'te üretime başlayan çamaşır makinesi fabrikası ise son 7 yıldır Ege Bölgesi'nin elektrik-elektronik kategorisinde ihracat rekortmeni.

 

Hotpoint ürünleriyle ilgili daha fazla bilgi için bizi aşağıdaki sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz;

https://www.facebook.com/HotpointTurkiye/?fref=ts

https://www.instagram.com/hotpointturkiye

 

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