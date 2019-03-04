Weidmüller Türkiye’ye Yeni Genel Müdür

Elektriksel bağlantılar, sinyal, veri, güç dağıtım ve işlenmesi konularında sunduğu endüstriyel çözümler ile sektörün lider global markaları arasında yer alan Weidmüller bünyesinde 19 yıl boyunca önemli sorumluluklar üstlenen Birol Atay, iki yıl süren Weidmüller Türkiye Ülke Müdürü pozisyonunun ardından şimdi ise Weidmüller Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Genel Müdürü oldu. Atay, Weidmüller’in Türkiye’deki faaliyetlerinin yanı sıra stratejik konumuyla Asya ve Avrupa’nın köprüsü sayılan bölgesel üs Türkiye’ye bağlı olan Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, Moğolistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın da operasyonlarının yönetimini üstlendi.

Weidmüller bünyesine katılmadan önce Türkiye Denizcilik İşletmesi Alaybey Tersanesi’nde Bakım-Dizayn Mühendisi ve Çukurova İthalat ve İhracat Türk A.Ş.’de Jeneratör Servis Mühendisi olarak görev alan Birol Atay, 2000 yılında Weidmüller Türkiye İzmir Bölgesi Satış Sorumlusu oldu. Weidmüller Türkiye’de 2011-2016 yılları arasında sırasıyla Anadolu Bölge Satış Müdürü, Ülke Satış Müdürü ve Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı görevlerini başarıyla sürdürmesinin ardından kariyer yolculuğunda kısa sürede önemli terfiler alan Atay, son iki yıldır devam eden Ülke Müdürlüğü görevinden sonra “Weidmüller Türkiye, Kafkaslar ve Orta Asya Genel Müdürü” olarak atandı. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümü mezunu olan Atay, Yaşar Üniversitesi’nde MBA eğitimini tamamladı. Evli ve iki çocuk babası olan Atay, iyi derecede İngilizce biliyor.

Weidmüller ve Weidmüller Türkiye Hakkında

Almanya’nın kuzeyinde küçük bir şehirde 1850’li yıllarda ilk olarak tekstil sektöründe faaliyetlerine başlayan Weidmüller, 1948’de elektrik bağlantı elemanları sektörüne giriş yaptı. Elektriksel bağlantılar, sinyal, veri, güç dağıtım ve işlenmesi konularında sunduğu endüstriyel çözümler ile sektörün lider global markaları arasında yer alan Weidmüller, genel merkezinin de bulunduğu Almanya/Detmold yerleşkesi ve beş kıtaya yayılan diğer fabrikalarında araştırma, geliştirme ve üretim faaliyetlerini yürütüyor. Ürettiği elektronik ve elektriksel bağlantı ürünlerinin tüm dünya geneline satışını gerçekleştiren Weidmüller, uzman ekibi ve teknik ağ yapısı sayesinde uygulamaya özel çözümler sunan kaliteli mühendislik hizmetleri sağlıyor. 90’ı aşkın ülkede faaliyetleri bulunan ve 2018 yılı cirosu 822 milyon Euro olarak gerçekleşen Weidmüller, endüstriyel bağlantı teknolojisi alanındaki yenilikçi çalışmalarıyla global standartların oluşturulmasında öncü rol oynuyor. Bilgi birikimi, deneyimli ekibi ve inovasyon odaklı yaklaşımı sayesinde sürdürülebilir ve güvenilir bir marka olmayı başaran Weidmüller, yüksek potansiyeline ve gücüne inandığı Türkiye’de 1991 yılından bu yana faaliyet gösteriyor. Son yıllarda göstermiş olduğu hızlı gelişimle dikkat çeken Weidmüller Türkiye, 2019 yılı başından bu yana Azerbaycan, Gürcistan, Türkmenistan, Özbekistan, Moğolistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın da dahil olduğu 8 ülkeden sorumlu bölgesel bir üs konumunda yer alıyor. Önemli başarılara imza attığı son iki yılda yıllık yüzde 40’ın üzerinde büyüme gösteren Weidmüller Türkiye’nin merkez ofisi İstanbul Kavacık’ta bulunuyor.

weidmuller.com.tr