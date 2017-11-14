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Wee Baby ihracatını da artıracak

14 Kasım 2017 Salı 12:25
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Anne ve bebek ürünleri sektöründe Türkiye’nin en büyük yerli üreticisi Wee Baby, Sakarya Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni üretim tesisinin artan kapasitesi ile hem iç pazarda hem de ihracatta yol almak için çalışmalarına hız verdi

Wee Baby ihracatını da artıracak
 Tüm lokasyonlarını bir araya getirdiği 15 bin metrekarelik kapalı alanı bulunan yeni üretim tesisiyle yıllık 25 milyon adet olan üretim kapasitesini 50 milyon adede çıkaran Wee Baby, makine parkurlarıyla Türkiye ve Ortadoğu Bölgesi’nin en büyük yerli üreticisi. Son beş yılda ürün kategorisinde antikolik gaz önleyici biberonlar ve akıtmaz kulplu bardakları da ekleyen Wee Baby, artan kapasitesi ile lojistik ve Ar-Ge çalışmalarını hızlandırdı. Toplam satışının yüzde 10’unu ihracattan karşılayan Wee Baby, yakın zamanda ise bu rakamı iki katına çıkarmayı hedefliyor. 2017 yılı sonuna kadar 12 milyon TL yatırımı planlanan tesisin artan kapasitesiyle Wee Baby, yüzde 30’un üzerinde büyüme elde edecek.  

Organik büyümenin yanı sıra bünyelerine yeni markalar katmak için satın alma fırsatlarını da değerlendiren Wee Baby, bu amaçla kısa bir süre önce anne ve bebek ürünleri üreten MYCey firmasının yüzde 55 hissesini devralmıştı.  Wee Baby Genel Müdürü Burak Özbaşoğlu, “Uluslararası standartta ürünler üretmek ve bu ürünleri annelerimize ve bebeklerine hem fiyat hem de erişilebilirlik açısından ulaşılabilir kılmak firma olarak en önemli amacımız. Tüm üretim lokasyonlarımızı bu amaçla tek bir çatı altında topladık. Artan kapasitemiz ile lojistik ve Ar-Ge çalışmalarımız hız kazandı. Hem iç pazarda hem de ihracattaki konumumuzu daha da güçlendireceğiz. Avrupa ve Ortadoğu’da büyümeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu. 


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