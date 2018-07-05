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Webnak’tan girişimcilere büyük destek!

Aslanoba Group bünyesindeki Webnak, yeni acentelik modeliyle girişimcilere önemli destekler vererek, kazançlı bir iş kapısı açıyor. Webnak’ın acente modeline katılan girişimciler, iki haftalık kapsamlı bir eğitim sürecinin ardından Webnak teknolojisi ve sadık kamyoncu ağının gücüyle hizmet vermeye başlıyor. İlk etapta girişimcilerin geçimini sağlaması için Girişimci Avansı desteği sağlayan Webnak, aylık toplam kar üzerinde %70 kazanç fırsatı da sunuyor.

Webnak’tan girişimcilere büyük destek!

Aslanoba Group bünyesindeki Webnak, yeni acentelik modeliyle girişimcilere önemli destekler vererek, kazançlı bir iş kapısı açıyor. Webnak’ın acente modeline katılan girişimciler, iki haftalık kapsamlı bir eğitim sürecinin ardından Webnak teknolojisi ve sadık kamyoncu ağının gücüyle hizmet vermeye başlıyor. İlk etapta girişimcilerin geçimini sağlaması için Girişimci Avansı desteği sağlayan Webnak, aylık toplam kar üzerinde %70 kazanç fırsatı da sunuyor.

05 Temmuz 2018 Perşembe 14:25
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Webnak’tan girişimcilere büyük destek!

Türkiye’de lojistik sektörünü dijitale taşıyarak kurumsal şirketler, KOBİ’ler ve kamyoncular arasındaki verimliliği üst seviyeye çıkaran Aslanoba Group bünyesindeki Webnak, girişimciler için önemli avantajlar sağlayan yeni bir acentelik modeline başladı. Acentesi olmak isteyen girişimcilere önemli destekler, aylık düzenli avans ve ciddi avantajlar sunan Webnak, böylece  girişimcileri destekleyerek kazançlı bir iş kapısı açıyor.  

Girişimcilere aylık avans desteği!

Webnak’ın acente modeline katılacak girişimciler, iki haftalık kapsamlı bir eğitim sürecinin ardından Webnak teknolojisi ve sadık kamyoncu ağının gücüyle hizmet vermeye başlıyor. İlk etapta girişimcilerin geçimini sağlaması için Girişimci Avansı desteği sağlayan Webnak,  aylık toplam kar üzerinde %70 kazanç fırsatı da sunuyor. Webnak acenteleri, markanın finansman gücü ve desteği sayesinde müşteri vadesi, tedarikçi peşin ödemesi, sigorta gibi maliyetlere katlanmadan kendi işinin sahibi olarak hizmet verebiliyor. 


Günde 10 bin taşımayı hedefliyor!
 
Webnak acenteliğinin lojistik sektöründe girişimci olmak isteyen kişiler için iyi bir kariyer fırsatı olduğunu belirten Aslanoba Group Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Aslanoba, “Türkiye’de günde ortalama 200 bin taşıma gerçekleşiyor. Biz Webnak olarak günde 10 bin adet taşımayı hedefliyoruz, yani pazarın %5’ine ulaşmak istiyoruz. Mevcut acentelerimiz günde ortalama 10-20 adet taşımaya aracılık ediyorlar. Pazar payımız ise hızla büyüyor” bilgisini verdi.

“Ciddi talep alıyor, çok iyi gelirlere vesile oluyoruz”

Sektördeki tecrübeli kişilerin yanında, üniversiteden yeni mezun olmuş gençlerden ciddi talepler aldıklarını belirten Aslanoba, “Kurduğumuz acentelik sistemi kapsamında, seçtiğimiz adaylara eğitimler sağlıyor, Webnak Akademi mezunu olarak sertifikalandırıyoruz. Bununla beraber girişimcilerimizin aylık giderlerini karşılamasını sağlayacak avans desteği de veriyoruz. Webnak teknolojisi ve sadık kamyoncu ağı sayesinde, verimli bir satış ve operasyon ağına dahil olan acentelerimiz çok iyi gelirler elde edebiliyor” diye konuştu.
 

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