Warmhaus dijital uygulamalarıyla fark yaratıyor

Ürünlerini 30’dan fazla ülkeye ihraç eden Warmhaus, tüketiciler ve iş ortakları ile iletişiminin ve hizmet kalitesinin yükselmesi için akıllı teknolojilerden faydalanarak için dijital alanda fark yaratan uygulamalara imza atıyor. Warmhaus benimsediği sıcak iletişim anlayışı ve fark yaratan uygulamaları ile dijital dünyanın da sıcaklığını artırıyor.



Warmhaus’un sektördeki öncü uygulamalarından ilki; Warmhaus Partner uygulaması. Warmhaus ve iş ortakları arasında ilişkileri güçlendirirken ödüllendirme sisteminin takibini sağlayan uygulama, ustalara her devreye aldıkları kombi için puan kazanma şansı sunuyor. Warmhaus Partner uygulaması sayesinde ustalar, devreye alınan tüm kombilerin takibini cep telefonlarından yapabiliyor ve kampanyaları takip ederek, kendilerine özel kampanya ve tekliflerden faydalanma fırsatı yakalıyor. Türkiye’de bir ilk olan Warmhaus Partner, Android ve IOS işletim sistemlerinde çalışıyor.

Türkiye'nin ilk kombi müşteri uygulaması

Warmhaus’un bir diğer fark yaratan uygulaması da “Warmhaus Tüketici Uygulaması”. Tüketicilerin cep telefonlarından 7/24 ve her yerde hizmet almalarını sağlayan “Warmhaus Tüketici” ile kullanıcılar; vakit kaybetmeden devreye alım, bakım ve servis talebi oluşturabiliyor, kombi ekranında yer alan hata kodunun sebebini öğrenerek basit arızalara müdahale edebiliyor. Türkiye’de ilk kez tüketicinin uygulama üzerinden servis çağırmasını sağlayan “Warmhaus Tüketici” ile kullanıcılar yedek parça-işçilik fiyatlarını kontrol edip, uygulama üzerinden anında servis çağırabiliyor. Gelen tüm talep ve bildirimler anında ilgili yetkili servisin “Warmhaus Servis Uygulaması”na bildirim olarak düşüyor ve talepler Warmhaus Servis Merkezi tarafından takip ediliyor.



Warmhaus Tüketici ile bağlantılı olarak çalışan Warmhaus Servis Uygulaması ise, yetkili servislerin kullanımına sunulan bir dijital uygulama. Tüketici uygulamasını kullanan bir Warmhaus kullanıcısı servis talebi girdiğinde, ilgili bölgedeki yetkili servisin telefonundaki “Warmhaus Servis Uygulaması”na anında bildirim düşüyor. Yetkili servis tüketicinin iletişim bilgilerine ve şikayetin ne olduğuna Warmhaus Servis Uygulaması aracılığıyla ulaşabiliyor ve eğer kullanıcıya yakın ise hızla müdahale edebiliyor. Warmhaus Tüketici ve Warmhaus Servis Uygulaması ile servisler ve tüketici arasındaki iletişimin gücü arttırılırken, 24 saatte müdahale hedefinin de gerçekleşmesi sağlanıyor.

“Tüketicilerin her sorununu anında çözmeye odaklıyız”

İş süreçlerini dijitalleştirme yolunda önemli adımlar attıklarını belirten Warmhaus Genel Müdürü M.Kağan Turan, “Warmhaus için farklılaşmanın en önemli ayaklarından birisi akıllı teknolojilerden faydalanarak dijital dönüşümün bir parçası olmak. Şirket olarak dijitalleşmeye çok önem veriyoruz ve yaptığımız işin her adımında dijital dönüşüm odaklı olarak ilerliyoruz. Sipariş, kalite kontrol, şikâyet yönetimi, sevkiyat ve devreye alımda dijitalleşerek hem iş ortaklarımıza hem de tüketicilere verdiğimiz hizmetin kalitesini arttırma hedefi ile ilerliyoruz. Yayına aldığımız uygulamalar sayesinde iş ortaklarımız ve tüketicilerle aramızdaki iletişimi hızlı ve pratik bir hale getirdik.



Warmhaus’taki dijital dönüşümün bir sonraki adımı ise elimizdeki datayı tek bir sistem üzerinde toplayarak, üretimden son kullanıcıya kadar olan süreci büyük veri analizi ile daha verimli hale getirmek. Bu süreci 2019 yılında SAP sistemine geçerek tamamlayacağız.” dedi.

