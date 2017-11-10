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WARMHAUS 16. İRAN HVAC&R FUARI’NA KATILDI

10 Kasım 2017 Cuma 15:41
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Radyatör alanındaki üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük beş firmasından biri olan Warmhaus, 16. İran HVAC&R Fuarı'na katıldı. Fuar kapsamında konvansiyonel ve yoğuşmalı kombilerini sergileyen Warmhaus büyük bir ilgiyle karşılandı.

WARMHAUS 16. İRAN HVAC&R FUARI'NA KATILDI
Uluslararası sertifikasyona sahip estetik, ekonomik ve çevreci ısıtma ürünlerini 30’dan fazla ülkeye ihraç eden Warmhaus, 25-28 Ekim 2017 tarihleri arasında İran’ın başkenti Tahran’da düzenlenen 16. İran HVAC&R Fuarı’na katıldı. 30’dan fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşen ve bölgenin en önemli ısıtma ve soğutma fuarı olan etkinlik kapsamında Warmhaus’da konvansiyonel ve yoğuşmalı kombilerini sergiledi. Fuar ziyaretçileri tarafından ilgiyle karşılanan Warmhaus’ın 5. Salon H02 No’lu standını ziyaret eden önemli isimler arasında İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Rahmani de yer aldı. 16. İran HVAC&R Fuarı, sektörün yüzlerce firma ve uzmanını 38 farklı salonda bir araya getirdi.

Sektörün geleceği konuşuldu

Fuarla ilgili konuşan Warmhaus Genel Müdürü M. Kağan Turan, “16. İran HVAC&R Fuarı'na katılmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Fuar kapsamında düzenlenen akşam yemeğinde İran’daki sektör temsilcileriyle bir araya gelme ve iş ortaklıklarımızı geliştirme fırsatı yakaladık” dedi. Fuarın önemine değinen Turan şunları söyledi: “30’dan fazla ülkeden gelen, sektörün en önemli firmalarıyla birlikte dört gün boyunca hem sektörün geleceğini hem de yeni teknolojileri konuştuk.”


Warmhaus Hakkında:
1996 yılında bir Beyçelik Holding iştiraki olarak kurulan Warmhaus, ısıtma alanındaki üretim kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük beş firmasından biri konumundadır. Isıtma alanındaki tecrübe ve teknik bilgisini kombi alanına da aktaran Warmhaus, kullanıcılarına kaliteden ödün vermeden tasarruflu ısınma imkânı sunmaktadır. Estetik, ekonomik ve çevreci ürünlerin adresi Warmhaus, yarattığı katma değerin ve geçmiş tecrübesinin verdiği güç ile sektörel pazar lideri olma hedefi doğrultusunda ilerlemekte, geniş servis ve satış ağı ile tüketicilerin ısınma ihtiyacını hızlı ve etkin bir şekilde çözmektedir. Uluslararası sertifikasyona sahip ürünlerini 30’dan fazla ülkeye ihraç eden Warmhaus son yatırımı ile de İngiltere pazarına açılmıştır.

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