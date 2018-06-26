Walter’s Coffee Pop-Up Store, Emaar Square Mall’da açıldı

2015 yılında Breaking Bad dizisinden esinlenerek Kadıköy Moda’da açılan ve kahve laboratuvarı konseptiyle 3. nesil kahveciler arasında farklı bir yer edinen Walter’s Coffee Roastery dördüncü şubesini Emaar Square Mall’da açtı. 2017’de Dubai ve geçtiğimiz aylarda da Katar’ın başkenti Doha’da yeni bir şube açan Walter’s Coffee Roastery, Türkiye’de de hızla yayılmaya başladı. Konseptine yaptığı ufak dokunuşlarla da gelenlerin büyük beğenisini kazanan Walter’s Coffee Emaar Square Mall pop-up store, kahve severlerle önümüzdeki altı ay boyunca AVM’nin giriş katındaki meydan alanında, sabah 10 akşam 10 saatleri arasında hizmet verecek.

Walter’s Coffee ayrıca, yaz aylarında Çeşme’de Paradiso Alaçatı içerisindeki mağazasıyla da kahveseverleri bekliyor.