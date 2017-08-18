Vücudunuzu ve cildinizi sonbahara hazırlayın

Sonbaharın gelişiyle, yazdan çıkan vücudun yenilenme ve rahatlama ihtiyacı da artıyor. Sonbaharı ve şehir hayatını zinde karşılamak için Dedeman İstanbul bünyesinde bulunan Le Ciel Spa, sunduğu spa, terapi masaj ve bakım paketleriyle hem cildi hem vücudu yeni mevsime hazırlıyor.

Le Ciel imzalı strese özel masaj

Vücudu arındırmak ve stresi bedenden atmak için masaj en etkili yöntemlerden biri. Le Ciel Spa, vücudun ihtiyacına göre sunduğu masaj seçenekleri ile dinginlik arayanlara alternatifler sunuyor.

Sert ve yumuşak teknikler bir arada kullanılarak yapılan Le Ciel İmza Masajı, kasları gevşetirken tüm stresi alıyor. Kişinin ihtiyacına göre özel taş masajı veya bölgesel bakım ile birleşen Le Ciel İmza Masajı fiziksel ve ruhsal rahatlamayı bir arada vaat ediyor.

Sıcak bazalt taşlarının ısıtılarak vücudun enerji noktaları üzerine konulan taşlar ile gerçekleştirilen Sıcak Taş Masajı, yorulan kaslarını yumuşatmak isteyenlerin tercihi oluyor. Kan dolaşımını hızlandıran Sıcak Taş Masajı, vücutta oluşan sertlik ve ağrıları hafiflemesine yardımcı oluyor.

Uzakdoğudan gelen mistik masajlar

Vücut enerjisini dengeleyerek zinde kalmak isteyenlerin adresi Dedeman İstanbul bünyesinde yer alan Le Ciel Spa oluyor.

Uzakdoğu'ya özgü Bali Masajı; vücuttaki enerji noktalarına yapılan dokunuşlar ile tüm enerji merkezlerinin dengelenmesini sağlıyor.

Eller ve parmaklar farklı tekniklerde kullanılarak yapılan ve parmak basıncı anlamına gelen Shiatsu Masajı ise bedende derinlemesine bir dinginlik sağlıyor. Vücuttaki enerjinin harekete geçmesi için uyarıcı etki gösteren masaj, kasların gevşeterek rahatlatıcı etki ortaya çıkıyor.

Cildi sonbahara hazırlıyor

Yaz boyu güneşe maruz kalan cilt üzerinde kalınlaşan ölü hücre tabakası ile cildin tazelenme ihtiyacı da artıyor. Sonbahara girerken cildin üzerindeki bu ölü hücre tabakasını temizlemek ve cildin doğal güzelliğini ortaya çıkarmak için Le Ciel Spa, doğal peeling seçenekleri sunuyor. Aromatik yağlarla zenginleştiren formül ile cildin nemini geri kazanmasını sağlayan Deniz Tuzu Peeling, Esmer Şeker Peeling ve Yosun Vücut Peeling uygulamaları ile vücut sonbahara toksinlerden arınmış ve pürüzsüz şekilde giriyor.