Volvo Trucks ilk Altın Kontratı Erman Lojistik ile imzaladı

Volvo Trucks altın kontrat sahipleri, “Telematik Ağ Geçidi” ile yoldayken bile servisin motor verilerine, kilometre bilgilerine, yakıt tüketimine ve hayati parçaların durumu hakkındaki bilgilere erişebiliyor. Tüm bakım-onarım işlemlerini kapsayan bu kontratla Erman Lojistik, gerektiğinde yurt içi ve yurt dışı yol yardımı hizmeti de alabilecek.



Erman Lojistik CEO’su Mehmet Deniz ile imzalanan kapsamlı servis kontratı ilgili şunları dile getirdi: “Volvo Trucks Türkiye’nin ilk altın kontratını alan şirket olduğumuz için paydaşlarımız ile birlikte çok heyecanlı ve mutluyuz.Sadece ürün değil, güçlü satış sonrası desteği de almış olmanın verdiği güvenle altın kontrat marka değerimizi artıracaktır. Ortaklarımız, yönetim kadromuz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız, tedarikçimiz Volvo Trucks'ın "Altın Kontrat'ının" vereceği ayrıcalıklı ve nitelikli hizmetin rahatlığı ile çalışacaklardır. Türkiye’de bizi Volvo Trucks ile buluşturan Temsa İş Makinaları’na da teşekkür ederiz.”Volvo Trucks altın kontrat sahipleri, “Telematik Ağ Geçidi” ile yoldayken bile servisin motor verilerine, kilometre bilgilerine, yakıt tüketimine ve hayati parçaların durumu hakkındaki bilgilere erişebiliyor. Tüm bakım-onarım işlemlerini kapsayan bu kontratla Erman Lojistik, gerektiğinde yurt içi ve yurt dışı yol yardımı hizmeti de alabilecek.



Erman Lojistik CEO’su Mehmet Deniz ile imzalanan kapsamlı servis kontratı ilgili şunları dile getirdi: “Volvo Trucks Türkiye’nin ilk altın kontratını alan şirket olduğumuz için paydaşlarımız ile birlikte çok heyecanlı ve mutluyuz.Sadece ürün değil, güçlü satış sonrası desteği de almış olmanın verdiği güvenle altın kontrat marka değerimizi artıracaktır. Ortaklarımız, yönetim kadromuz, çalışanlarımız ve diğer paydaşlarımız, tedarikçimiz Volvo Trucks'ın "Altın Kontrat'ının" vereceği ayrıcalıklı ve nitelikli hizmetin rahatlığı ile çalışacaklardır. Türkiye’de bizi Volvo Trucks ile buluşturan Temsa İş Makinaları’na da teşekkür ederiz.”