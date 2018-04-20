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Volvo Rijit kamyonlarını tanıttı

Volvo Construction Equipment, İskoçya Motherwell’deki fabrikasında yeni marinaları rijit kaya kamyonlarını bütün Volvo bayilerinin ve özel müşterilerinin katıldığı bir lansman ile tüm dünyaya tanıttı. 45 ila 95 ton arasında değişen 4 farklı model ile rijit kamyon pazarına girişi yapacak olan markanın 45, 60 ve 72 ton sınıfındaki modelleri Terex altyapısına sahip. Volvo R100E modeli ise tamamen markanın kendi tasarım ekibinin çalışması sonucu ortaya çıktı.

Volvo Rijit kamyonlarını tanıttı

Volvo Construction Equipment, İskoçya Motherwell’deki fabrikasında yeni marinaları rijit kaya kamyonlarını bütün Volvo bayilerinin ve özel müşterilerinin katıldığı bir lansman ile tüm dünyaya tanıttı. 45 ila 95 ton arasında değişen 4 farklı model ile rijit kamyon pazarına girişi yapacak olan markanın 45, 60 ve 72 ton sınıfındaki modelleri Terex altyapısına sahip. Volvo R100E modeli ise tamamen markanın kendi tasarım ekibinin çalışması sonucu ortaya çıktı.

20 Nisan 2018 Cuma 15:37
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Volvo Rijit kamyonlarını tanıttı

Volvo CE, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen etkinlik ile yeni girmeye hazırlandığı rijit kamyon pazarına yönelik modellerini müşterileri ve medya temsilcilerine tanıttı. Etkinliğe katılanlara 95 ton sınıfındaki R100E modelini test etme imkânı sunuldu. 4 farklı model ile pazara giriş yapmaya hazırlanan firma, yeni ürün grubundaki 3 modelde -R45D, R60D ve R72D- satın aldığı Terex Trucks markasının know howından yararlandı. R100E modeli ise tamamen Volvo tasarım ve mühendislik ekibinin çalışmalarının sonucunda ortaya çıktı.

Müşteri deneyimi

Yeni ürün grubunun geliştirme sürecinde müşteri deneyimlerinden sıkça yararlanan Volvo, Güney Afrikalı Trollope Mining Services şirketinin sahasında kullanılan makinalardan elde ettiği veriler doğrultusunda çalışmalarını yürüttü. Firmanın Atölye Müdürü Danie van Niekerk, Volvo makinalarının tam yüklü halde hızlanma süresinin ve verimliliğinin muadillerine göre iyi olduğunu belirtti.

Volvo CE'de Pazarlama ve Ürün Portföyü (MaPP) Kıdemli Başkan Yardımcısı Thomas Bitter ise, rijit kamyonların altyapısının Terex’in 84 yıllık mirasına dayandığını ifade etti. Bu durumun yeni geliştirdikleri modellerde de ciddi bir fark yarattığını dile getiren Bitter, R100E modelinin ise yüksek performans, düşük yakıt tüketimi, yüksek verimlilik, düşük satın alma maliyeti ve yüksek operatör konforu ile Volvo’nun tüm standartlarını karşıladığını söyledi.

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