Volvo Kamyon, Türkiye'de Temsa İş Makinaları ile güçlerini birleştirdi

Volvo Kamyon, Sabancı Holding iştiraklerinden Temsa İş Makinaları ile Türkiye’yi kapsayan tek yetkili distribütörlük anlaşması imzaladı. Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul, Volvo Grup CEO’su Martin Lundstedt, Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu, Volvo Kamyon Doğu Pazarları Genel Müdürü Tom Jörning ve Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Cevdet Alemdar’ın katılımıyla Sabancı Center’de düzenlenen basın toplantısında iş birliği ile ilgili detaylar paylaşıldı. İmza töreni için Türkiye’yi ziyaret eden Volvo Group CEO’su Martin Lundstedt, basın toplantısında yaptığı açıklamada: “Volvo Group için tüm dünyada müşterilerimiz, her yaptığımız işin merkezinde yer alıyor. Her zaman müşterilerimizi ve ihtiyaçlarını anlayarak daha başarılı olabilmeleri için onları destekliyoruz. Yine bu doğrultuda Türkiye’de gerçekleştirdiğimiz yeni işbirliğimiz ile Temsa İş Makinaları, Volvo Group’un çok değerli bir iş ortağı olacak ve bizim Türkiye kamyon pazarındaki müşterilerimizle daha yakın olmamızı sağlayacak. Volvo Group’un global gücü ile Temsa İş Makinaları’nın geniş hizmet ağı ve bilgi birikimi, çok büyük bir potansiyeli ortaya çıkartıyor. Bu iş birliği ile sektörümüzdeki orta ve uzun vadedeki potansiyel iş hacmi için güçlü bir konumdayız. Artan uzun vadeli sürdürülebilir ulaşım çözümleri ihtiyacını birlikte en iyi şekilde karşılayabileceğimize inanıyorum,” dedi.



Volvo Kamyon ile iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul; “Temsa İş Makinaları, Sabancı Topluluğumuz bünyesinde, temsilciliğini yaptığı markaların satış ve satış sonrası hizmetlerini veren, hali hazırda yabancı iş ortaklıkları konusunda oldukça tecrübeli bir marka. Volvo Kamyon ise global dünya çapında çok güçlü bir merkez, performansı ve dayanıklılığıyla isim yapmış sektörünün en önemli şirketlerindendir. Bu iş birliğinin sonuçlarını, sektöre sağlayacağı katkıları şimdiden heyecanla bekliyorum. Sabancı Topluluğu olarak; yabancı ortaklarımızla uzun yıllardır süren başarılı iş birliklerimiz mevcut.

Bu ortaklıkların sektörel faydalarının yanı sıra, ülkemiz ekonomisine katkısı da yadsınamaz. Bugün bu ortaklıklara Volvo Kamyon’u da dâhil etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. İnanıyorum ki, Türkiye pazarında sektörüne çok yeni ve farklı bir anlayış getirecek bir iş birliği olacaktır. Bu iş birliğinin hepimize hayırlı olmasını diliyorum,” diye belirtti. Sabancı Holding Sanayi Grup Başkanı Mehmet Hacıkamiloğlu ise şunları söyledi: “Bugün Volvo Kamyon ile yeni bir adım atıyoruz. Dünya’nın lider kamyon üreticilerinden olan Volvo Kamyon ile yabancı iş ortaklıkları konusunda oldukça tecrübeli, geniş satış sonrası hizmet ağına sahip, sektöre birçok yenilik getiren başarılı markamız Temsa İş Makinaları’nın gerçekleştirdiği bu işbirliğinin başarılı sonuçlarını kısa zamanda göreceğimize inanıyorum.”



Genç ve büyüyen nüfusu, stratejik konumu ile Türkiye pazarının Volvo Kamyon için önemli bir potansiyel olduğuna değinen Volvo Kamyon Doğu Pazarları Genel Müdürü Tom Jörning ise açıklamasında: “Türkiye’deki geçmişimiz çok uzun yıllara dayanıyor. 1980’den beri bulunduğumuz Türkiye’de ülkenin geçirdiği hızlı dönüşüme şahit olduk. Son dönemdeki ekonomik dalgalanmalara rağmen, Türkiye üst kamyon segmentinde önemli fırsatlar barındırıyor. Orta ve uzun vadede, Türkiye’nin gelişimine çok olumlu bakıyoruz. Türkiye’nin sağlam kurumları, kültürü, sistemleri ve yatırım yanlısı siyasi devinimi sayesinde ticari kamyon sektörü büyümesini sürdürecek. Volvo Kamyon olarak ise Temsa İş Makinaları ile markamızı Türkiye’de bir sonraki aşamaya taşıyacak doğru iş ortağımızı bulduk. İşimizin merkezine koyduğumuz müşterilerimiz, İsveç’in ve Türkiye’nin lider markalarının bir araya gelmesinin farkını hissedecekler,” dedi.



Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Cevdet Alemdar ise şunları söyledi: “Türkiye üretiyor, ihraç ediyor ve büyüyor. Biz, Temsa İş Makinaları olarak inşaata da, üretime de, ihracata da destek veriyoruz. Makine ve teknoloji sağlıyoruz. Türkiye’de çok geniş bir servis ağına sahibiz. Şirketimiz ve bayi ağımızdaki çalışanlarımızla birlikte 850 kişilik bir aile olarak tüm ülkeye yayılmış 8 bin adet çalışan makinamız için müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her yerde saha desteği sağlıyoruz. Şimdi, bu temeller üzerine kamyon ve çekicilerin en prestijli markası olan Volvo Kamyon’u ekliyoruz. Türkiye’de Volvo Kamyon’u 3 yılda 3 kat ürün ve hizmet büyüklüğüne çıkarmayı hedefliyoruz. Bu değerli iş birliği ile lojistik ve inşaat alanında filolar için hem performans ve verimliliklerini arttırabilecekleri, hem de işletim maliyetlerinde tasarruf sağlayabilecekleri ürünler ve güçlü bir satış sonrası destek programı sunacağız.”