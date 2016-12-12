Volvo Kamyon, Türkiye'de Temsa İş Makinaları ile güçlerini birleştirdi

Volvo Kamyon ile iş birliğinden duydukları memnuniyeti dile getiren Sabancı Holding CEO’su Zafer Kurtul; “Temsa İş Makinaları, Sabancı Topluluğumuz bünyesinde, temsilciliğini yaptığı markaların satış ve satış sonrası hizmetlerini veren, hali hazırda yabancı iş ortaklıkları konusunda oldukça tecrübeli bir marka. Volvo Kamyon ise global dünya çapında çok güçlü bir merkez, performansı ve dayanıklılığıyla isim yapmış sektörünün en önemli şirketlerindendir. Bu iş birliğinin sonuçlarını, sektöre sağlayacağı katkıları şimdiden heyecanla bekliyorum. Sabancı Topluluğu olarak; yabancı ortaklarımızla uzun yıllardır süren başarılı iş birliklerimiz mevcut.
Genç ve büyüyen nüfusu, stratejik konumu ile Türkiye pazarının Volvo Kamyon için önemli bir potansiyel olduğuna değinen Volvo Kamyon Doğu Pazarları Genel Müdürü Tom Jörning ise açıklamasında: “Türkiye’deki geçmişimiz çok uzun yıllara dayanıyor. 1980’den beri bulunduğumuz Türkiye’de ülkenin geçirdiği hızlı dönüşüme şahit olduk. Son dönemdeki ekonomik dalgalanmalara rağmen, Türkiye üst kamyon segmentinde önemli fırsatlar barındırıyor. Orta ve uzun vadede, Türkiye’nin gelişimine çok olumlu bakıyoruz. Türkiye’nin sağlam kurumları, kültürü, sistemleri ve yatırım yanlısı siyasi devinimi sayesinde ticari kamyon sektörü büyümesini sürdürecek. Volvo Kamyon olarak ise Temsa İş Makinaları ile markamızı Türkiye’de bir sonraki aşamaya taşıyacak doğru iş ortağımızı bulduk. İşimizin merkezine koyduğumuz müşterilerimiz, İsveç’in ve Türkiye’nin lider markalarının bir araya gelmesinin farkını hissedecekler,” dedi.
Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Cevdet Alemdar ise şunları söyledi: “Türkiye üretiyor, ihraç ediyor ve büyüyor. Biz, Temsa İş Makinaları olarak inşaata da, üretime de, ihracata da destek veriyoruz. Makine ve teknoloji sağlıyoruz. Türkiye’de çok geniş bir servis ağına sahibiz. Şirketimiz ve bayi ağımızdaki çalışanlarımızla birlikte 850 kişilik bir aile olarak tüm ülkeye yayılmış 8 bin adet çalışan makinamız için müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu her yerde saha desteği sağlıyoruz. Şimdi, bu temeller üzerine kamyon ve çekicilerin en prestijli markası olan Volvo Kamyon’u ekliyoruz. Türkiye’de Volvo Kamyon’u 3 yılda 3 kat ürün ve hizmet büyüklüğüne çıkarmayı hedefliyoruz. Bu değerli iş birliği ile lojistik ve inşaat alanında filolar için hem performans ve verimliliklerini arttırabilecekleri, hem de işletim maliyetlerinde tasarruf sağlayabilecekleri ürünler ve güçlü bir satış sonrası destek programı sunacağız.”
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