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Volvo iş makinaları yedek parça garantisinde sınırları zorluyor

Volvo orijinal yedek parçada garanti süresini 2 yıl veya 6000 saate yükseltti. ASCENDUM Türkiye Yedek Parça ve Servis Satışları Müdürü Mustafa Mümtaz Civan, 1 yıl olan garanti süresinin 2 yıl veya 6000 saate uzatılmasının müşteriler için eşsiz bir imkân olduğunu ifade ediyor.

Volvo iş makinaları yedek parça garantisinde sınırları zorluyor

Volvo orijinal yedek parçada garanti süresini 2 yıl veya 6000 saate yükseltti. ASCENDUM Türkiye Yedek Parça ve Servis Satışları Müdürü Mustafa Mümtaz Civan, 1 yıl olan garanti süresinin 2 yıl veya 6000 saate uzatılmasının müşteriler için eşsiz bir imkân olduğunu ifade ediyor.

05 Eylül 2018 Çarşamba 16:29
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Volvo iş makinaları yedek parça garantisinde sınırları zorluyor

Volvo İş Makinaları 1 yıl olan yedek parça garanti süresini 2 veya 6000 saate uzatıyor. Uzun bir süredir devam eden 1 yıllık garanti süresinin sektör tarafından yakından izlendiğini dile getiren ASCENDUM Türkiye Yedek Parça ve Servis Satışları Müdürü Mustafa Mümtaz Civan, “1 yıl olan garanti süresi, 2 yıl veya 6000 saat garanti süresine uzatılarak müşterilerimize daha önce görülmemiş garanti şartları sağlıyor” diyor.

Uygulama tüm parçaları kapsıyor

Yeni uygulamanın detayları hakkında bilgi veren Civan, bu garanti şartlarının süreli bir kampanya olmadığını; filtre, yağ, kayış, tırnak gibi sarf malzemeler hariç, standart olarak tüm yedek parçaları kapsadığını belirtiyor. “Yedek parça garanti süresinin 2 yıl veya 6000 saat olarak iyileştirilmesi, Volvo’nun üstün teknoloji ve kalite ile üretilen yedek parçasına olan güvenini gösteriyor” diyen Civan, bu gelişmenin aynı zamanda müşterilere sağlamak istenen katma değerin de bir göstergesi olduğunu ifade ediyor.

İşte kalma süresini uzatıyor, maliyeti düşürüyor

Volvo iş makinası kullanıcıları bu uygulama ile günümüz ekonomik şartlarında işletme maliyetlerini aşağı çekebilecek. Bu uygulama ile makinaların işte kalma süresini uzatacaklarını dile getiren Civan, “2 yıl veya 6000 saat yedek parça garantisi ile daha fazla işte kalma ve maliyetleri düşürme noktasında garanti verilmiş oluyor” diyor. Her üreticinin kendi dizayn ederek piyasaya sunduğu üründe orijinal yedek parça önermesinin doğal olduğunu belirten Civan, “Ürünün piyasaya sunulana kadar geçtiği süreçlerde test edilerek geliştirilen orijinal yedek parçalar, beraber çalıştığı parça / komponentler ile en verimli çalışacak şekilde tasarlanır ve geliştirilir. Bu çalışmalar ürün piyasaya sunulduktan sonra da devam etmektedir” ifadelerini kullanıyor. Civan; orijinal dışı, makinaya olan uyumu konusunda test edilmemiş ve çalışma koşullarına göre garanti sağlamayan parçaların tercih edilmesinin, kısa ve orta vadede kullanıcılara para kaybettirebileceğine dikkat çekiyor.

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