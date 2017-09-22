Volvo Cars, yeni kucuk SUV'u XC40’i Milano'da tanitti

Volvo Cars, yeni, kompakt, premium SUV'u XC40’ın lansmanında, yeni otomobillerin geleneksel tanıtım yöntemlerine meydan okudu. Yeni modelini, bir otomotiv fuarında tanıtmak yerine gözünü dünyanın moda başkentine, Milano'ya çevirdi ve XC40 dünya lansmanını Milano’nun tam kalbinde, alışılmışın dışında bir sunumla, seçkin bir İskandinav tasarım mağazasında gerçekleştirdi.

Amerigo Vespucci Vista 12 lokasyonunda yer alan "80 hours Milan c/o" mağazası, Teenage Engineering, POC, Front, Monica Förster, John Sterner gibi modern İskandinav tasarımını yansıtan birbirinden farklı ve ilginç 40 markaya ev sahipliği yaptı. Mağazada yer alan her marka, İskandinav modasından iç tasarıma, aksesuardan teknolojiye kadar özenle seçilmiş bir ürün ile temsil etme özelliğini taşıyordu. 39 markanın yanı sıra Volvo Cars da küresel olarak ilk defa tanıttığı Yeni XC40 ile mağazada yerini aldı. Etkinlikte tüm ürünler, Yeni Volvo XC40 da dahil olmak üzere satın alınabiliyordu.

XC40, Volvo Cars portföyündeki en gösterişli model olarak segmentine bireysellik ve oyunculuk getiriyor. XC40’ın lansmanı, Volvo Cars’ın otomotiv endüstrisindeki kalıpları yıkma isteğinin de bir göstergesi.

21 Eylül tarihinde kapılarını Volvo Cars özel davetlilerine açan "80 hours Milan c/o", davetin ardından Milano Moda Haftası boyunca üç gün tüm ziyaretçilere açık oldu.

Basın Bülteni