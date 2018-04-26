Volvo Cars 2025 hedefi

Premium otomobil üreticisi Volvo Cars, 2025 yılında şirketin satışlarının yüzde 50’sinin elektrikli otomobillerden oluşmasını hedeflediklerini duyurdu.

Volvo Cars, 2017 yılında otomotiv endüstrisinde bir ilki gerçekleştirmiş ve 2019 yılından itibaren tüm yeni modellerinin “mild hybrid”, “plug-in hybrid” ya da “bataryaya sahip elektrikli” otomobillerden oluşacağını duyurmuştu.

Şirketin bu stratejisi, yani 2025 yılından itibaren satışlarının yarısını elektrikli otomobillerin oluşturması, onu elektrikli otomobiller pazarında dünya lideri olan Çin’de önemli bir oyuncu haline getiriyor.

Çin hükümeti, 2025 yılına kadar ülkenin yıllık araba satışlarının yüzde 20'sinden fazlasını karşılayacak yeni enerjiyle çalışan otomobile sahip olmayı planlıyor ve bu da Çin hükümetinin tahminlerine göre yedi milyondan fazla otomobile denk geliyor.

Volvo Cars Başkan ve CEO'su Hakan Samuelsson, "Geçen yıl, içten yanmalı motorun ötesindeki bir çağa hazırlık olarak elektrifikasyon taahhüdünde bulunduk" dedi "Bugün, dünyada elektrikli otomobiller konusunda lider olan bir pazarda bu taahhüdümüzü güçlendiriyor ve daha da genişletiyoruz. Çin'in elektrik geleceği Volvo Cars'ın elektrik geleceğidir."

Volvo Cars, şu anda Çin'de S90 ve S90L T8 Twin Engine modellerini üretiyor. Ayrıca bu hafta Çin'de, XC60 T8 Twin Engine modelinin üretimine başlıyor, yani çok yakında Volvo Cars’ın Çin’deki üç fabrikası da -Luqiao, Chengdu ve Daqing- plug-in hybrid ya da bataryaya sahip elektrikli otomobiller üretmeye başlayacak.

Volvo Cars, bugün Beijing (Pekin) Otomobil Fuarı'nda sadece elektrikli otomobiller sergileyerek, şirketin elektrifikasyon konusunda bir endüstri lideri olduğu algısını güçlendiriyor. Fuar aynı zamanda, şirketin bir otomotiv fuarında sadece elektrikli otomobiller sergilediği ilk etkinlik olarak tarihe geçiyor.

Başka bir ilk olarak, şirket üç global Volvo SUV’unu sahnede ilk defa yan yana gösteriyor olacak: XC90, XC60 ve yeni XC40.

Ayrıca yeni XC40'ın T5 plug-in hybrid versiyonu da yine ilk defa Beijing’de (Pekin) tanıtılacak.

Yeni XC40, geçtiğimiz günlerde 2018 Yılının Avrupa Otomobili ödülüyle taçlandırıldı ve Volvo Cars henüz Çin'de sipariş almaya başlamasına rağmen, 2017 sonlarında tanıtıldığı ilk günden bu yana küresel olarak 60 binden fazla sipariş aldı.

XC40'ın bu erken başarısı, Volvo Cars'ın yeni küçük SUV'u için Çin’de güçlü bir talep beklentisi içine girmesini sağlıyor. Bu beklenti aynı zamanda, önümüzdeki beş yıl içinde segmentin büyüyeceğine ilişkin tahminler, artan bir orta sınıf nüfus ve iç tüketimin artmasıyla büyüme trendine giren Çin Gayri Safi Milli Hasılası (GSYİH) gibi etkenlerle de destekleniyor.



Çin, Volvo Cars'ın en büyük bireysel pazarı ve bu yıl ilk çeyrekte yüzde 23,3'lük satış artışı ile şirketin küresel satışlarının yüzde 14 artmasına katkıda bulundu. Volvo Cars’ın geçen yıl Çin'deki otomobil satışları ilk kez 100 bin adeti geçti.

Yeni XC40'ın yerel lansmanı ve şirketin elektrikli otomobillere dair güçlü taahhütleri, Volvo Cars'ın dünyanın en büyük otomobil pazarında payını daha da artırmak için iyi bir pozisyonda olmasını sağlıyor.