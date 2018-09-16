Volkswagen 3d baskı teknolojisini üretime dahil etti

Volkswagen, otomotiv endüstrisinde en yeni üç boyutlu baskı teknolojisini seri üretime dahil eden ilk otomobil üreticisi oldu.



Volkswagen’in, geliştirilmesinde ve pazara sunulmasında HP ve GKN ile iş birliği yaptığı, daha basit ve hızlı “HP Metal Jet” işlemi, 3D baskı sürecini hızlandırıyor.

İlk olarak Chicago’da düzenlenen Uluslararası Üterim Teknolojisi Fuarı’nda (IMTS) sergilenen teknolojinin, en büyük avantajı ise üzerinde çalışılan parçaya bağlı olarak diğer 3D baskı yöntemlerine kıyasla üretkenliği yüzde 50 oranında artırması.

Daha önce sadece tekil parçaların özel üretiminde veya prototiplerde kullanılan 3D baskı işlemleri, bir Volkswagen otomobilin 6 bin ila 8 bin farklı parça kullanılarak üretildiği düşünüldüğünde, son derece zaman alan bir uygulamaydı. 3D Metal Jet teknolojisi artık kısa süre içerisinde büyük miktarlarda üretim yapma olanağı sunuyor.

Yeni 3D baskı teknolojisini, ilk etapta, kişiselleştirilmiş tasarım parçalarının küçük çaplı üretim serileri için kullanılacak. Volkswagen, bagaj kapağı yazısı, özel olarak tasarlanmış vites topuzu, kişiye özel yazılı anahtar gibi kişiselleştirilmiş özel tasarım parçalarının, 3D baskı teknolojisiyle üretilebilmesi amacıyla bu teknolojiyi daha da geliştirmeye yönelik çalışmalarına devam edecek.

HP Metal Jet’in kullanıldığı yeni 3D baskı işlemi, parçaların bir toz ve bağlayıcı kullanılarak kat kat üretildiği bir işlem. Lazer yardımıyla tozun eritildiği eski işlemlerden farklı olarak, yazıcıdan çıkan parça fırınlanarak sinterleme adı verilen bir işlemden geçiriliyor ve metal bir parça halini alıyor.

Yapısal parçaların da 3D baskıyla üretimi yakın

Volkswagen iş birliğinde otomobil üretimine yönelik bir üretim zinciri oluşturmayı hedefleyen GKN Powder Metallurgy, teknolojiyi daha da geliştirerek, seri üretim otomobillerdeki yapısal parçaların da 3D yazıcılar ile üretilebilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirecek.

Yakın gelecekte, 3D yazıcılar ile üretilen parçaların miktarı ve boyutlarının önemli ölçüde artacağı düşünülüyor.