Vogue’da yeni yıla keyifli bir merhaba

Etkileyici şehir manzarasını lezzetli yemekler ve özenli servis ile bir araya getiren Vogue, yeni yılı en iyi şekilde karşılamanız için özel bir program hazırladı. Dört farklı DJ performansının yer alacağı gecenin ilerleyen saatlerinde bar bölümünde eğlence daha da hız kazanacak. Büyük bir özenle hazırlanan yılbaşı menüsünde “Humus & muammara, akya ceviche, ahtapot mücveri, tarhana, çiroz, ciğer kızartma, acılı kewpie mayonez”den oluşan başlangıç tabağı yer alıyor. Ardından servis edilen “Karnabahar panna cotta”, “Ton balığı tartar” ve “Ördek Ravioli” menünün özenle hazırlanan lezzetlerinden. İki farklı ana yemek seçeneği sunulan menüde; morel mantarı ve polenta ile hazırlanan “Dana bonfile” et severlerin ilgisini çekerken, siyah risotto ve safran emülsion ile sunulan “Istakoz” deniz mahsulü severlerin ağzında unutulmaz tatlar bırakıyor. Bu özel gecede tatlı olarak zencefil köpüğü ve sütlü dondurma ile sunulan “Bitter çikolata mousse” servis ediliyor. Gece yarısından sonra sunulan çorba, köfte, sucuk ekmek ile de eğlence yeni yılın ilk saatlerine kadar devam edecek.



Yılbaşı menüsünü tercih etmeyen misafirler için Vogue, alacarte menüsünü de sunuyor. Bar girişlerinin 22.30’da başladığı Vogue’da 04.00’e kadar servis ve müzik devam edecek. İki farklı DJ’in yılbaşı gecesine enerji katacak müzikleri ile de eğlence bar bölümünde sabahın ilk ışıklarına kadar devam edecek.