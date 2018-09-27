Vodafone ve HUAWEI, İstanbulTechCity’nin yeni dönemi için anlaştı

2016 yılında İstanbul’da TechCity Projesi’ni başlatan Vodafone ve HUAWEI Türkiye, projenin bir sonraki aşaması için anlaşmaya vardı. TechCity 2018 kapsamındaki çalışmalar, Vodafone Türkiye’nin SingleRAN Pro temel ağı üzerinden çalışan 5G’ye geçişine yardımcı olacak. Ek olarak, proje kapsamında çevik mimari projelerine (CloudAIR2.0) devam edilecek ve mobil iletişim ile ilgili çözümler de devreye alınacak. Vodafone ve HUAWEI tarafından 2017 yılında hayata geçirilerek, özellikle CloudAIR’ın geniş kapsamlı ticari kullanımı, Aktif Antenler (Massive MIMO) ve EasyMacro teknolojisinin canlı uygulamasını teşvik eden TechCity 2.0 İstanbul projesini daha da ileriye taşıyacak ve İstanbul’un akıllı bir şehre dönüştürülmesinin bir sonraki aşamasını temsil eden TechCity 2018 projesinin parametreleri üzerinde anlaşmaya varıldı.

CloudAIR 2.0, spektrum kullanımını genişletecek

Bu yıl, Vodafone Türkiye’nin şebeke varlıklarının daha fazlasını Buluta taşıması ile birlikte, TechCity Projesi’nin yeni aşaması kapsamında, HUAWEI CloudAIR2.0 çözümünün kullanım alanı genişletilecek. CloudAIR, operatörün spektrum varlıklarını bulut altyapısına taşıyarak, talep durumunda farklı frekans bloklarından dinamik bir şekilde yararlanmasına imkan vererek, müşterilerin genişbant deneyimini iyileştiriyor. Mevcut spektrumun kullanımına da imkân veren CloudAIR, Türkiye genelindeki 30 şehirde 8.000’den fazla geniş ölçekli ticari istasyonda kullanılıyor.

SingleRAN Pro üzerinden geliştirilecek temel 5G şebekesi, üç temel özelliğe sahip olacak: 2G, 3G, 4G ve gelecekte ise 5G hizmetini tek şebeke üzerinden sunan çevik bir mimari, otomatik bir akıllı yönetim sistemi ve spektrum, kanal ve enerji gibi hava ara yüzü kaynaklarını şebeke trafik taleplerine veya mobil kullanıcının konumuna göre oluşan taleple tahsis eden CloudAIR2.0. Böylece iç mekân dijital ekonomiyi tam olarak mümkün kılan yeni nesil bir iç mekan mobil genişbant teknolojisi olan LampSite3.0’ın da aralarında bulunduğu yenilikçi kablosuz çözümleri sağlamak mümkün hale geliyor. LampSite3.0, talep halinde çoklu bandın eş zamanlı kullanımını destekleyen, daha esnek bir taşıyıcı birleşmesine imkân tanıyan, yaygın Aktif Antenler ve baz istasyonu ekipmanlarının inşaat, güç tedariki, iletim toplam maliyetlerini hesaba katan inovatif bir makro baz istasyonu olan Tubestar sayesinde dijital dönüşüme güç veriyor.

Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, TechCity Projesi’nin yeni dönemine ilişkin şunları söyledi:

“Vodafone olarak müşterilerimizin dijital dünyanın fırsatlarından yararlanmasını sağlamak için, mobil iletişimi geleceğe taşıyacak adımlar atmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, daha yüksek hızlar ve daha yüksek kapasite ile veri transferine imkan verecek 5G teknolojisine yönelik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz TechCity Projesi kapsamında, yeni nesil teknolojileri hızlı ve kesintisiz bir biçimde sunmak üzere çok sayıda deneme gerçekleştiriyoruz. TechCity Projesi’nin yeni döneminde de spektrum kaynaklarımızı daha verimli kullanmamıza imkan veren yeni şebeke optimizasyon teknikleri ile mükemmel kullanıcı deneyimi sağlama iddiamızı güçlendirmeye devam edeceğiz.”

HUAWEI LTE FDD Ürün Grubu Başkanı Chen Chuanfei ise “HUAWEI, her zaman müşteri ihtiyaçlarını gözeten sürekli teknolojik yeniliklere kendini adamıştır. TechCity platformu, müşterilerin bu teknolojileri ticarileştirmeleri için hızlı bir yoldur.” açıklamasını yaptı.