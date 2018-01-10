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Vodafone ticari operasyonlar zirvesi’ne 4.500 kişi katıldı

Vodafone’un yatırımcılarını, satış kanalları çalışanlarını ve iş ortaklarını buluşturan geleneksel Vodafone Ticari Operasyonlar Zirvesi yaklaşık 4.500 kişinin katılımıyla bu yıl da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirildi.

Vodafone ticari operasyonlar zirvesi’ne 4.500 kişi katıldı

Vodafone’un yatırımcılarını, satış kanalları çalışanlarını ve iş ortaklarını buluşturan geleneksel Vodafone Ticari Operasyonlar Zirvesi yaklaşık 4.500 kişinin katılımıyla bu yıl da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirildi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 11:49
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Vodafone ticari operasyonlar zirvesi’ne 4.500 kişi katıldı

“Gelecek heyecan verici. Hazır mısın?” temasıyla düzenlenen 6 günlük zirvede, Vodafone’un son bir yılda hayata geçirdiği projeler ve gelecek dönem hedefleri paylaşıldı.

Şair ve Yazar Sunay Akın’ın “Geleceğe nasıl yön veriyoruz” konulu, hikâye tadında bir konuşma yaptığı zirvede, Fütürist Ufuk Tarhan da "Geleceğe hazır mısınız?" konulu Liderler Paneli'ni yönetti. Hazırlıkları 6 ay süren zirvenin teknolojik şovlarını America's Got Talent birincisi Light Balance üstlenirken, ünlü sanatçılar Beyaz, Yaşar, Gülşen ve Linet de sahne aldı.

10 Ocak 2018– Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone’un yatırımcılarını, satış kanalları çalışanlarını ve iş ortaklarını bir araya getiren geleneksel Vodafone Ticari Operasyonlar Zirvesi bu yıl da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirildi. Vodafone’un Acapulco ve Elexus Otelleri’nde düzenlediği zirveye Türkiye’nin 81 ilinden yaklaşık 4.500 kişi katıldı. “Gelecek heyecan verici. Hazır mısın?” temasıyla düzenlenen 6 günlük zirvede, Vodafone’un son bir yılda hayata geçirdiği operasyonlar, projeler ve yatırımlarının yanı sıra gelecek planları, yakınsama projeleri ve iş ortaklarının başarı hikâyeleri de paylaşıldı.

Şair ve Yazar Sunay Akın’ın “Geleceğe nasıl yön veriyoruz” konulu, hikâye tadında bir konuşma yaptığı, Fütürist Ufuk Tarhan’ın ise "Geleceğe hazır mısınız?" konulu Liderler Paneli'ni yönettiği zirvede, ünlü sanatçılar Beyaz, Yaşar, Gülşen ve Linet de sahne aldı. Zirvenin teknolojik şovlarını America's Got Talent birincisi, Ukraynalı topluluk Light Balance üstlendi.

Zirveyi değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:
“Vodafone olarak, dijitalleşmeyi Türkiye’nin tamamına, her bireye, her eve, her kuruma, özetle her hayata taşıma vizyonuyla faaliyet gösteriyoruz. Yaptığımız her işin merkezine müşterilerimizi koyuyor, onlara yenilikçi ürünler sunuyor ve sürekli yatırımlarla müşterilerimizin deneyimini uçtan uca geliştiriyoruz. İşimizin her noktasında müşteri memnuniyeti programımızı uygulayarak müşterilerimizin deneyimlerini iyileştiriyoruz. Başarımızda önemli rolü olan yatırımcılarımız, mağaza çalışanlarımız ve bayilerimiz ile birlikte büyük bir aileyiz.

Büyük Vodafone Ailesi’ni bir araya getiren geleneksel Vodafone Ticari Operasyonlar Zirvesi, perakende kanalındaki paydaşlarımızla mevcut gelişmeleri ve önümüzdeki dönem hedeflerimizi paylaştığımız bir platform olması açısından bizim için önem taşıyor. Türkiye’nin dijital geleceğine öncülük etme hedefimizle bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz.”

Vodafone Ticari Operasyonlar Zirvesi'nin hazırlıkları 430 kişilik bir ekibin çalışması ile 6 ayda tamamlandı. 21 tır teknik ekipman ve dekorun kullanıldığı kurulum için 43.928 km yol kat edildi, 4.259 metrekare branding, 300 robot ışık, 15 oturum, 15 baz ve 2 mobil istasyon kullanıldı.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 10.01.2018 12:07
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