Vodafone Red’lilere son 1 yılda 440 milyon tl’lik ayrıcalık

Vodafone’un bireylerin dijitalleşmesi hedefiyle 8 yıl önce hayata geçirdiği Vodafone Red, yenilikçi ürün ve hizmetlerle abonelerinin hayatını ekonomik ve sosyal yönden kolaylaştırmaya devam ediyor.

Vodafone Red’in ayrıcalıklarla dolu dünyası sayesinde dijital hayatın keyfini benzersiz bir deneyimle çıkaran aboneler, dijitalleşmeye dayalı kullanım alışkanlıkları ve özel Vodafone Red faydaları ile son 1 yılda toplam 440 milyon TL’lik ayrıcalıktan yararlandı.

Gerek Vodafone abone bazında gerekse Türkiye genelinde dijitalleşmenin öncüleri haline gelen Vodafone Red'liler son 1 yılda 213,3 milyon GB mobil internet kullandı, 20,5 milyar dakika konuştu, 3,5 milyar SMS attı. Aylık internet kullanımı ortalama 8,5 GB'a ulaşan Vodafone Red'lilerin veri trafiği %57 arttı.

12 Ağustos 2018 – Müşterilerine tarifenin ötesinde bir dünya sunan Vodafone Red, yenilikçi ürün ve hizmetleriyle abonelerinin hayatını ekonomik ve sosyal yönden kolaylaştırırken, sağladığı maliyet avantajıyla ülke ekonomisine de katkıda bulunmaya devam etti. Vodafone Red’in ayrıcalıklarla dolu dünyası sayesinde dijital hayatın keyfini benzersiz bir deneyimle çıkaran Red’lilere, 396 milyon TL’si yurtdışı faydalarıyla, 40 milyon TL’si GSM dışı faydalarla ve 3,4 milyon TL’si içerik servisleriyle olmak üzere yaklaşık 440 milyon TL’lik ayrıcalık sağlandı. Gerek Vodafone abone bazında gerekse Türkiye genelinde dijitalleşmenin öncüleri haline gelen Vodafone Red'liler, son 1 yılda 213,3 milyon GB mobil internet kullandı, 20,5 milyar dakika konuştu, 3,5 milyar SMS attı. Aylık internet kullanımı ortalama 8,5 GB'a ulaşan Vodafone Red'lilerin veri trafiği ise %57 arttı.

Colman Deegan: “Ekonomiye 440 milyon TL’lik katkı sağladık”

Vodafone Red’in son bir yılının değerlendirildiği toplantıda konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Colman Deegan, şunları söyledi:

“Vodafone Red, sadece tarifelerden oluşan bir dünya değil. Müşterilerimizin uçtan uca iletişim ihtiyaçlarını karşılarken, onlara seyahatten ulaşıma, eğlenceden yeme içmeye kadar pek çok alanda birçok ayrıcalık sunuyoruz. Yurtdışında da geçerli tarifeler, yurtdışıyla yurtiçi gibi konuşma imkânı, Türkiye’den yurtdışını hiçbir ücret ödemeden arama özgürlüğü, havalimanına özel şoförlü VIP transferle ulaşma, havalimanında özel yolcu salonunu indirimli kullanma, havalimanında hızlı geçiş yapabilme, Zubizu ve birçok markada indirim gibi ayrıcalıklarla Red’li müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Bu ayrıcalıklarla aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlıyoruz. Vodafone Red ayrıcalıklarını son 1 yılda 795 bin müşterimiz kullandı. Bu müşterilerimize toplam 440 milyon TL’lik fayda sağladık. Sunduğumuz ayrıcalıklarla Vodafone Red’lilerin dijital hayatın keyfini benzersiz bir deneyimle çıkardıklarını görmekten mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de Red’lilere zaman kazandıracak, onların hayatlarını kolaylaştıracak ayrıcalıklar sunmaya devam edeceğiz.”

“Her Şey Dahil Pasaport”, kullanıcılarına 245 milyon TL kazandırdı

Vodafone, Red’li abonelerine tarifelerindeki her yöne ses, SMS ve internetin tamamını yurtdışında Türkiye'deki gibi özgürce kullanma imkânı sunduğu “Her Şey Dahil Pasaport” hizmeti ile de kazandırmaya devam ediyor. Geçen yıl bu hizmetinin coğrafi kapsamını genişleterek “Her Şey Dahil Pasaport – Dünya” adı altında ikinci bir ürün daha sunan Vodafone, “Her Şey Dahil Pasaport” kullanıcılarına 45 ülkede, “Her Şey Dahil Pasaport – Dünya” kullanıcılarına ise 104 ülkede tarifelerindeki tüm içeriği tıpkı Türkiye’deymiş gibi kullanma imkânı sunuyor. Son 1 yılda 288 bin kişinin kullandığı “Her Şey Dahil Pasaport” hizmeti, Vodafone Red'lilere bu süreçte 245 milyon TL’lik tasarruf sağladı.

Red’liler, yurtdışını ararken 151 milyon TL tasarruf etti

Türkiye’den yurtdışını ararken önemli ayrıcalıklara sahip olan Vodafone Red’liler, 23 ülkeyle yurtiçini arar gibi konuşabiliyor. Tarifelerindeki her yöne dakikaları kullanarak hiçbir ek ücret ödemeden ya da herhangi bir işlem yapmaya gerek olmadan diledikleri kadar yurtdışındaki ev, cep ve iş telefonlarını arayabiliyorlar. Son 1 yılda Vodafone Red’lilerin aylık ortalama %10’u yurtdışını aradı. Vodafone Red'liler, yurtdışını Türkiye’yi arar gibi arayarak 151 milyon TL tasarruf etti.

Red’liler “Vodafone Pass” paketlerini sevdi

Geçen yıl Vodafone Red tarifelerine Türkiye’de bir ilk olan “Vodafone Pass” paketlerini de entegre eden Vodafone, bu paketlerle tüm abonelerine tutkularını özgürce yaşama ayrıcalığı sunuyor. “Vodafone Pass” paketlerinde en popüler video, müzik, sosyal medya ve iletişim uygulamaları tarifedeki internetten yemiyor. Böylece, sınır tanımadan Facebook’ta ve Instagram’da gezmek, WhatsApp’ta mesajlaşmak, YouTube'da video izlemek ya da Spotify’da müzik dinlemek mümkün oluyor. “Vodafone Pass” paketleriyle, son 1 yılda 2,2 milyon kişi kotasından yemeden özgürce internete girdi ve 38,9 milyon GB mobil internet tüketti.

Vodafone Red’in ilklerine kültür-sanat da eklendi

Vodafone Red, son bir yılda abonelerine kültür-sanat alanında da farklı deneyimler yaşattı. Türkiye’nin ilk dijital tiyatrosu “Kürk Mantolu Madonna” 2017-18 sezonunda Vodafone Red’in katkılarıyla sahnelenirken, Vodafone Red sponsorluğunda düzenlenen 37. İstanbul Film Festivali’nde ise dijital sinema seansları ve Sanal Gerçeklik gösterimleri ile Türkiye’de bir ilk’e imza atıldı. Bu kapsamda, Kürk Mantolu Madonna’yı 9 bin Red’li izlerken, İstanbul Film Festivali’ne özel %50 bilet indirimi ile 5 bin 542 kişi 11 bin 330 bilet aldı ve toplamda 95 bin 800 TL tasarruf sağladı.

“Vodafone Yanımda” 150 milyon kez tıklandı



Vodafone Red’liler, “Vodafone Yanımda” mobil uygulamasıyla tüm Vodafone Red ayrıcalıklarını cebe taşıyabiliyor. Kalan haklarını ve faturalarını takip edebiliyor, kendilerine özel Red ayrıcalıklarından yararlanabiliyor, her hafta sürpriz hediyeler kazanabiliyor, internetleri bittiğinde tek tıkla ek paket satın alabiliyorlar. Vodafone Red’liler, son 1 yılda toplam 1,9 milyon Red kullanıcısı 150 milyon kez “Vodafone Yanımda”yı ziyaret ederek işlemlerini bu uygulama üzerinden dijital bir şekilde gerçekleştirdi.