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Vodafone 2017’de ödülleri topladı

İnovatif ürün ve servisleriyle müşterilerini geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlayan Vodafone, başarılı iletişim kampanyalarıyla 2017’de de ödülleri topladı. Vodafone, dünyanın ve Türkiye’nin en prestijli yarışmalarında toplam 104 ödül kazandı.

Vodafone 2017’de ödülleri topladı

İnovatif ürün ve servisleriyle müşterilerini geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlayan Vodafone, başarılı iletişim kampanyalarıyla 2017’de de ödülleri topladı. Vodafone, dünyanın ve Türkiye’nin en prestijli yarışmalarında toplam 104 ödül kazandı.

02 Ocak 2018 Salı 12:30
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Vodafone 2017’de ödülleri topladı

31 Aralık 2017 – Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, 2017’de aldığı ödüllerle iletişim teknolojilerinde olduğu kadar yaratıcı kampanyalarıyla da adından söz ettirmeye devam etti. Vodafone Türkiye, 2017'de “Vodafone 4.5G Kapsama Kalitesi”, “Vodafone Park”, “Vodafone KaraKartal”, “Vodafone Red”, “Vodafone Pass”, “Vodafone FreeZone” ve “Vodafone İşortağım” gibi proje, uygulama ve kampanyalarıyla, Cannes Lions, Epica, Golden Drum, Mixx, Felis, Kristal Elma, Effie ve Baykuş Ödülleri gibi dünyanın ve Türkiye’nin en prestijli yarışmalarında toplam 104 ödül kazandı.
 
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:
“Vodafone Türkiye olarak, faaliyetlerimizin merkezine müşterilerimizi yerleştirerek müşteri odaklı büyümemizi sürdürüyoruz. Sürekli artan müşteri tabanımızla birlikte gelişen müşteri ihtiyaçlarına eksiksiz yanıt verebilmek için bu alandaki yatırımlarımızı artırıyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerde en iyi deneyimi yaşatmak amacıyla teknolojik ve organizasyonel yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ürün ve servislerimiz konusunda müşterilerimizle açık ve şeffaf bir iletişim içinde olmaya özen gösteriyoruz. Her zaman benzersiz ve samimi olma hedefiyle gerçekleştirdiğimiz iletişim çalışmalarında 2017 yılında da önemli bir başarı yakaladık. Vodafone Türkiye olarak, önümüzdeki yıllarda da iletişim çalışmalarımızla akılda kalıcı işlere imza atmayı sürdüreceğiz.”
 
“Özür Dileriz” 2017’ye damgasını vurdu
Vodafone’un geniş 4.5G kapsama gücüne dikkat çeken “Özür Dileriz” (Sorry) temalı yaratıcı kampanya, 2017’de dünya çapında yaratıcılığın zirvesi olarak kabul edilen 64. Cannes Lions Uluslararası Yaratıcılık Festivali’nde bir Bronz Aslan, dünyanın en önemli reklam yaratıcılığı yarışmalarından Epica’da ise bir Altın Ödül aldı.

Vodafone, Uluslararası Golden Drum Festivali’nde Marka Büyük Ödülü’nü alırken, yine “Özür Dileriz” kampanyasıyla 2 Altın ve 1 Gümüş ödülün sahibi oldu. Ayrıca, ayrıcalıklı yurtiçi ödüllerden Felis Ödülleri'nde 41, Kristal Elma Ödülleri'nde 33, Effie Ödülleri’nde 6 ve Baykuş Ödülleri’nde 5 ödül birden aldı. Vodafone, sporun farklı alanlarında yaptığı başarılı çalışmalarla “Okan Üniversitesi 2016 Spor Ödülleri”nde “Spora Hizmet Ödülü”ne layık görüldü. Diğer yandan, “Vodafone Önce Kadın” programıyla, Junior Chamber International (JCI) tarafından düzenlenen II. Uluslararası Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülleri’nde “Telekomünikasyon” kategorisinde ödül almaya hak kazanan tek şirket oldu.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 02.01.2018 12:43
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Vodafone
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