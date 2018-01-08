Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
GÜNCEL EKONOMİ SPOR OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK EKOVİTRİN 2018
BİST
116384
ALTIN
159.010
DOLAR
3.7508
STERLİN
5.0838
EURO
4.4865

Vkv Amerikan hastanesi’ne “The One Awards lider marka ödülü”

VKV Amerikan Hastanesi, pazarlama sektörünün lider dergisi Marketing Türkiye ve tüketici araştırmaları konusundaki yetkinliğiyle öne çıkan Akademetre’nin işbirliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen “The ONE Awards 2017 Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” kapsamında sağlık kurumları kategorisinde halk jürisi tarafından lider marka seçildi.

Vkv Amerikan hastanesi’ne “The One Awards lider marka ödülü”

VKV Amerikan Hastanesi, pazarlama sektörünün lider dergisi Marketing Türkiye ve tüketici araştırmaları konusundaki yetkinliğiyle öne çıkan Akademetre’nin işbirliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen “The ONE Awards 2017 Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” kapsamında sağlık kurumları kategorisinde halk jürisi tarafından lider marka seçildi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 14:19
3332 Okunma
Vkv Amerikan hastanesi’ne “The One Awards lider marka ödülü”

VKV Amerikan Hastanesi, Marketing Türkiye dergisinin Akademetre işbirliğiyle gerçekleştirdiği “The ONE Awards 2017 Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde sağlık kurumları sıralamasında ilk sırada yer aldı. İtibarını en çok artıran markaların ve paydaşlarının ödüllendirildiği programda VKV Amerikan Hastanesi, 45 kategori arasında kendi alanında lider oldu.
 
“The ONE Awards 2017 Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” toplam 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 40’ı aşkın sektörün yıl içinde itibarını en çok artıran marka­ları ve bu başarıya ortak olan paydaşları ödüllendiriyor. “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçü­mü” araştırmasını baz alarak düzenlenen programda VKV Amerikan Hastanesi kategorisinde birinci oldu.
 

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 08.01.2018 14:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sevgililer Günü'nde O'na teknolojiyi armağan edin
Sevgililer Günü'nde O'na teknolojiyi armağan edin
Albaraka Türk’ten ‘Dijitalleşme’ Atağı
Albaraka Türk’ten ‘Dijitalleşme’ Atağı
INFLOW Global Summit 2017 dünyaca ünlü Influencerları ağırladı
INFLOW Global Summit 2017 dünyaca ünlü Influencerları ağırladı

banner221

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim