Vkv Amerikan hastanesi’ne “The One Awards lider marka ödülü”

VKV Amerikan Hastanesi, Marketing Türkiye dergisinin Akademetre işbirliğiyle gerçekleştirdiği “The ONE Awards 2017 Bütünleşik Pazarlama Ödülleri”nde sağlık kurumları sıralamasında ilk sırada yer aldı. İtibarını en çok artıran markaların ve paydaşlarının ödüllendirildiği programda VKV Amerikan Hastanesi, 45 kategori arasında kendi alanında lider oldu.



“The ONE Awards 2017 Bütünleşik Pazarlama Ödülleri” toplam 12 ilde bin 200 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda 40’ı aşkın sektörün yıl içinde itibarını en çok artıran marka­ları ve bu başarıya ortak olan paydaşları ödüllendiriyor. “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçü­mü” araştırmasını baz alarak düzenlenen programda VKV Amerikan Hastanesi kategorisinde birinci oldu.

