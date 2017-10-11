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VİZYONER’17’NİN İLK GÜNÜ TAMAMLANDI

11 Ekim 2017 Çarşamba 16:25
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Dünyanın en hızlı gelişen ülkelerinden biri olan Türkiye için bir yol haritası niteliğinde olan ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) düzenlediği Vizyoner’17 Sektörler Zirvesi’nin ilk günü tamamlandı. ‘Niçin Dönüşüm’, ‘Nasıl Dönüşüm’, ‘Ne’ye Dönüşüm’ ve ‘Türkiye’nin Dönüşümü’ ana başlıklarının konuşulduğu zirveye katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak yaptığı konuşmada, ‘’Büyük Türkiye’nin on yıllardır önünü açan kurumların başında Anadolu ruhunu taşıyan MÜSİAD geliyor. Bizim için MÜSİAD ruhuyla, aklıyla farklı bir kurumdur’’ dedi. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ise şöyle konuştu: ‘’Vizyoner bir gelecek imajıdır. Vizyoner aynı zihinde hemfikir insanların birbirlerini inşa etme alanlarıdır.’’

VİZYONER'17'NİN İLK GÜNÜ TAMAMLANDI
Vizyoner’17 Sektörler Zirvesi, iş adamları, sektör temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının da aralarında bulunduğu geniş bir katılımla İstanbul Wow Hotel’de başladı. İki yılda bir düzenlenen ve iki gün sürecek zirvede konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, ‘’Vizyon güçlü Türkiye için çok önemli bir kelime. 15 yıldır ekonomimiz güçlendirmek ve Yeni Türkiye’yi inşa etmek adına çok önemli adımlar kararlılıkla atıldı, atılmaya da devam ediyor. 15 yıldır sınırımızda süren bir savaş var, dünya küresel bir kriz içinde ama Türkiye büyümesini emin adımlarla sürdürüyor’’ dedi.


Yapay Zeka Kullanım Alanı Yaygınlaşmalı
Yerli ve milli kaynaklarımızın önemine değinen Albayrak, ‘’Türkiye enerjideki yerli kaynaklarını sonuna kadar en verimli şekilde kullanmalı. Kadın ve gençlerimiz de ülkemizin en önemli kaynaklarından. Tasarım yeteneği, zekasıyla kadınlarımızın; müteşebbis ruhuyla gençlerimizin öne çıktığı insan kaynağından en yüksek fayda sağlayacağımız bir sistem kurmalıyız. Dünya değişiyor, erkek kadın ayrımı yapmadan insan kaynağımızı sistemin içine maksimum düzeyde dâhil etmeliyiz.

Geleceğimizde söz sahibi olacak sektörlerde mesleki eğitim ve AR-GE çalışmaları kurum kültürüne girmeli. Yapay zekânın kullanım alanının yaygınlaşması dünyanın dönüşümüyle ilgili ipuçları veriyor’’ diye konuştu. Albayrak sözlerini şöyle noktaladı: ‘’Bakanlık olarak Vizyoner’17’de iki gün boyunca yapılacak olan beyin fırtınalarını yakından takip edeceğiz.’’

Dönüşümün İktisat ve Ticaretteki Adı Yeni Ekonomi
Dönüşümün iktisat ve ticaretteki adının yeni ekonomi olduğuna dikkat çeken MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, bu model adını, iktisadi faaliyete konu olan girdinin yapısından ve bu girdi etrafında biçimlenen iktisadi kültürün değişiminden aldığını belirtti. Kaan, “Yeni ekonominin ana girdisi ve dayanağı bilgidir. Bilgi ekonomisinde kuruluşların en önemli kaynakları klasik üretim faktörleri değil bilgi ve beşerî sermayedir. Yeni ekonomi dijitaldir ve sanallaşma belirgin karakteridir.


Yeni ekonomi bir ağ ekonomisidir. Veri akışı ve iletiminin hızı rekabet avantajı sağlar. Günümüzün piyasa sisteminde ayakta kalacak firmalar bilişim akımına anında tepki verebilen ve hızlı stratejik kararlar alabilenlerdir. Nihayet yeni ekonomi küresel bir dönüşüm ekonomisidir” dedi. Kaan sözlerini şöyle sürdürdü: Hayalleri olan insanların idealleri olmalı. İdealleri olan insanların planları olmalı. Planları olan insanların ise gelecek hakkında fikirleri ve bu fikirleri paylaşabileceği platformları olmalı.’’

AR-GE Politikalarımızı Gözden Geçirmeliyiz
Vizyoner’17 Sektörler Zirvesi, Sektör Kurulları Komisyonu ve Vizyoner 17 İcra Kurulu Başkanı Bayram Şenocaklı’nın açılış konuşmasıyla başladı. Endüstri 4.0 olarak isimlendirilen bir döneme girdiklerini belirten Şenocak, teknolojinin liderlik ettiği akıllı makinelerin etkin olacağı döneme geldiklerine dikkat çekti. 2002 yılından sonra, siyasi ve ekonomik hayatta yaşanan istikrarla birlikte Türkiye’nin büyük bir değişim ve dönüşüm sürecine girdiğini söyleyen Şenocak bu değişim ve dönüşüm ekonomi, siyaset, dış politika, enerji, endüstri, dijital ve bilgi teknolojileri başta olmak üzere bütün alanlarda etkisini hissettirdiğini vurguladı. Şenocak sözlerine şöyle devam etti:

“Endüstri 4.0 ile birlikte AR-GE politikamızın da yeniden gözden geçirilmesi söz konusu olacak. Özellikle Endüstri 4.0’e hazırlık olması itibariyle yapay zekâ uygulamaları, otonom araçlar, nesnelerin interneti, robotik teknolojiler gibi yeni nesil teknolojilere özel bir yönlendirme ve liderlik yapılması gerekiyor. Özetle yeni sanayi devriminde geç kalmamalıyız.”


Zirveye Dönüşüm Damgasını Vurdu
Zirvenin ilk gününde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat ALBAYRAK, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdede, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Avcı, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman KAAN’ın katılımıyla ‘Niçin Dönüşüm’, ‘Nasıl Dönüşüm’ oturumları gerçekleştirildi. 
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