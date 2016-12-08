Vize serbestisine "fren" geliyor

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB), vize serbestisi anlaşmalarının askıya alınmasını sağlayacak "fren mekanizması" konusunda uzlaştı.

AB üyesi ülkelerin Daimi Temsilciler Komitesi (Coreper), Avrupa Parlamentosu (AP), AB Konseyi ve AB Komisyonu arasında, üye ülkelerin mevcut bütün vize serbestisi anlaşmalarına fren mekanizması uygulanması konusunda uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Vize fren mekanizmayla AB karar alarak bir ülkeye uygulanan vize serbestisine son verebilecek. Geri kabul anlaşmalarında iş birliğinin azalması, AB'ye bir ülke üzerinden başka ülke vatandaşlarının kaçak yollarla girişinin artması, üye devletlerin güvenliklerine yönelik risklerde artış olması, vize serbestisi sağlanan ülkenin vatandaşlarının yasa dışı olarak Schengen üyesi ülkelerde kalışlarında artış olması, geri kabul başvurularının reddedilme oranında önemli artış kaydedilmesi gibi durumlarda bu mekanizma hızla devreye sokulabilecek ve vize serbestisi 9 ay süreyle durdurulacak. Durum değişmezse vize fren mekanizması uzatılabilecek.

Vize serbestisinin askıya alınması kararını AB Komisyonu, AP ve AB Konseyinin görüşlerini alarak verecek.

Konuyla ilgili sağlanan siyasi anlaşma, AP ve AB Konseyi tarafından gerekli onaylar alındıktan sonra yürürlüğe girecek.