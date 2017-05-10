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VİYANA SENİ ÇAĞIRIYOR

10 Mayıs 2017 Çarşamba 17:53
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Eşsiz tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan Viyana, bu yaz sıra dışı müzik festivalleri, sportif etkinlikleri ve gurme lokalleriyle keşfedilmeyi bekliyor.

VİYANA SENİ ÇAĞIRIYOR


 Yaza ‘merhaba’ demek için gezilecek şehirler hakkında planlar yapılmaya başlandı bile… Dünyanın gezilmesi gereken en güzel noktalarından biri olan Avusturya’nın başkenti Viyana, zengin etkinlikleri ve rüya gibi fırsatlarıyla gezi planı yapanlara müthiş fırsatlar sunuyor. Tarih boyunca Avrupa’nın en önemli kültür, politika ve sanat merkezi olmuş olan Viyana’yı bu yıl gezmek isteyenler; renkli festivaller ve sportif etkinliklerin yanısıra yeni açılan gurme lokalleri de keşfederek pek çok renkli aktiviteye katılma imkanı bulabilir.
Bu yaz ajandasına Viyana’yı ekleyenler; alışagelmişin dışında müzik festivallerine tanıklık edecek. Ayrıca Dünya Voleybol Şampiyonası‘ndaki heyecan ve gurme lokallerde şehrin tadını çıkarabilecek. 2016 yılında 15 milyon turistin ziyaret ettiği Viyana, bu yıl yeni organizasyonlar ile dünyanın dört bir yanından gelen turist sayısını arttırmayı planlıyor. 

Büyülü atmosfere sahip ritminde zengin müzik mirası ve gelişen çağdaş müzikal sahnelere sahip olan Viyana, her türden ve çağlardan gelen müzik kültürüyle konuklarını ağırlamaya hazırlanıyor. 2017 yılının yazına müzikleriyle damga vurmaya hazırlanan Viyana, modern restoranları ve geleneksel tatlarıyla öne çıkıyor. Sokak ve caddelerinde gezmeye doyamayacağınız Viyana’nın bu yaza özel etkinlikleri sizi baştan çıkarmaya adaygörünüyor.



Viyana'da birbirinden özel markalar ve zengin çeşide sahip mağazalar alışveriş tutkunlarını şımartacak kadar güzel.
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