"VitrA ile Kentin Hayalleri Paneli"

ANTALYA (AA) -

VitrA'nın kentlerin ihtiyaç, beklenti ve hayallerine odaklanan tartışma dizisine İzmir, Adana, Ankara ve Kayseri'den sonra Antalya ile devam edildi.

Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde "Antalya'nın Hayali: Kent İçi Kıyılarıyla Turizm Canlılığını Kente Taşımak" temasıyla gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Yekta Kopan'ın yaptığı panele Osman Aydın, Cem Sermen ve Ertuğ Uçar konuşmacı olarak katıldı.

Antalya'nın dünya çapında bir marka kent olma yaftasını üzerinden sıradanlaşmadan atarak, Akdeniz'de güçlü bir turizm kenti olup olamayacağının konuşulduğu, mimar ve fotoğraf sanatçısı Cemal Emden'in işbirliğiyle hayata geçirdiği etkinliğe Antalyalılar yoğun bir katılım gösterdi.

Konuşmacılar ve katılımcıların, "kentin hayallerini keşfetmeye" çalıştığı panel yaklaşık 2 saat sürdü.

Panelde, kentin tarihi ve doğal yönlerinin ön plana çıkartılarak daha fazla misafir ağırlayabileceği düşüncesi üzerinde duruldu.

Anadolu Haber Ajansı