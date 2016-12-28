Viking Kağıt, bir ilke daha imza attı

Yaşar Holding bünyesinde, Türkiye temizlik kağıtları sektörüne pek çok ilki kazandıran Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş., dünya genelinde 60 ülkede faaliyet gösteren Alman belgelendirme kuruluşu DQS tarafından yapılan denetimler sonucunda, dünya genelinde geçerliliği olan BRC Tüketici Ürünü (Consumer Product) (A seviye) ve Hijyenik Ürün (Hygienic Product) GM-MARK sertifikalarını almaya hak kazandı. Kendi sektöründe bu sertifikaları alan ilk firma olan Viking Kağıt böylece, uluslararası standartlarda kaliteli, güvenli ve tabi olduğu yasalara uyumlu üretim yaptığını kanıtladı.

Sektördeki 45 yılı aşkın deneyimleriyle kalitede öncülüğü üstlenmeyi kendilerine ilke edindiklerini dile getiren Viking Kağıt Genel Müdürü Abdullah AKÇASIZ; “Hem ürün ve hizmet anlamında hem de kalite anlamında uzun yıllardır ülkemizde ilklere imza atıyoruz. 1997 yılında yine sektörde bir ilk olarak aldığımız ISO 9001:1994 Kalite Güvence Sistem Belgesi’yle başlayan yolculuğumuzu bugün uluslararası çapta önem taşıyan BRC Tüketici Ürünü (Consumer Product) ve Hijyenik Ürün (Hygienic Product) GC-MARK belgeleri ile taçlandırdık. Böylece kaliteli ve güvenli ürünler üreten şirketimiz başarısını bir kez daha kanıtladı” dedi.

BRC standartları, 1998 yılında kurulan BRC-İngiliz Perakendeciler Birliği (British Retail Consortium) tarafından oluşturuldu ve 2000 yılında GFSI-Global Gıda Güvenlik Girişimi (Global Food Safety Initiative) tarafından onaylanan ilk standart oldu. ISO 9001:2008 standardı ile uyum gösteren BRC standardı, tüketiciyi korurken üretici ve perakendecilerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmelerine yardımcı oluyor. BRC Tüketici Ürünü (Consumer Product) sertifikası, 2003 yılından bu yana küresel çapta tüketicileri koruma, kalitenin devamlılığı ve risk yönetimi aracılığıyla tüketici ürünlerinin güvenliği ile kalitesini arttırma amacıyla sunuluyor.

DQS tarafından verilen Hijyenik Ürün (Hygienic Product) GC-Global Uyumluluk (Global Conformance)-MARK sertifikası ise yarı mamullerin nihai ürün haline getirilme aşamasının gerçekleştirildiği tesislerde üretilen tüm ürünlerin risk analizine tabi tutulduğu ve ürün güvenliği anlamında risk taşımadığını, ürünün gerektirdiği hijyen koşullarında üretildiğini belgeliyor.

Hijyenik Ürün (Hygienic Product) GC-MARK sertifikası sayesinde HACCP (Tehlike Analizleri ve Kritik Kontrol Noktaları) tabanlı risk analizi ve GMP-İyi Üretim Uygulamaları’nın (Good Manufacturing Practices) Viking Kağıt fabrikasında uygulandığı belgelenmiş oldu.





Viking Kağıt ve Selüloz A.Ş. hakkında

Endüstriyel kâğıtlar sektörüne ürün arzı amacıyla 1969 yılında kurulan Viking Kağıt, Türkiye’nin ilk özel kâğıt fabrikasıdır. 1996 yılında temizlik kağıtları sektörüne Lily, Senso ve Select markaları altında sunulan tuvalet kâğıdı, havlu ve peçete ürünleriyle adım atan Viking Kağıt, tüketici ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı ve üstün kalitede ürünler sunmayı ilke edinmiştir.

Viking Kağıt, kurulduğu günden bu yana gerçekleştirmiş olduğu çalışmalarla sürekli gelişme, iyileşme vizyonu ve müşterilerine en iyiyi sunma misyonu ile faaliyet gösterdiği sektörde ilklere imza atmaktadır. Ürünlerini sürekli yenileyen ve geliştiren Viking Kağıt, tüketicilere “ilk seçimli yapraklı havlu”, “ilk pamuk katkılı tuvalet kâğıdı”, “ilk 3 katlı ve aloe vera katkılı tuvalet kâğıdı” ve “ilk aloe vera katkılı havlu”yu sunarak Türkiye temizlik kağıtları sektörüne ilk sayılan birçok ürün ve özelliği kazandırmıştır.