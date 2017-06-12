Victorinox tasarım çakılar görücüye çıktı

İsviçre’nin ünlü çakı ve bıçak markası Victorinox, 7 yıldır orijinal tasarımları çakılarına taşıyor. Ağustos ve Eylül tarihleri arasında düzenlediği yarışma ile amatör veya profesyonel tasarımcıların çalışmalarını değerlendiren Victorinox, limitli üretim koleksiyonunda yer alan çakıları kazanan projelerle süsledi.

Tüm dünyadan katılımcıların projelerini sunduğu yarışmada, satışa çıkacak limitli üretim için en özgün tasarım yapan 10 tasarımcı belirleniyor. Çakılara farklı bir hava katan tasarımlar 2018 koleksiyonunda Victorinox tarafından lisans verilerek tescillenirken, kazanan tasarımcılara da aynı zamanda toplam 37.500 Euro para ödülü dağıtıldı. Tüm bunların yanında en beğenilen tasarımlar bir sonraki senenin limitli üretim koleksiyonunda yer alarak tasarımcıların projelerini tüm dünyaya tanıtıyor.