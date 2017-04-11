Victorinox Swiss Army’den yeni bir I.N.O.X.

Victorinox Swiss Army mühendislerinin en son çalışması olan I.N.O.X. Carbon, ileri teknoloji özellikleri, şık tasarımı ve güçlü duruşuyla erkeklerin yeni gözdesi oluyor. Dayanıklı karbon kompozitinden hazırlanan I.N.O.X. Carbon, yüksek sıcaklıklara karşı güçlü bir dayanıklılık gösteriyor. Yapısal sağlamlığı, çizilme ve darbeye karşı olan direnci I.N.O.X. Carbon’un saat sektöründeki gücünü gözler önüne seriyor.

Alerji yapmıyor

Bazı saatler bileklerde alerjik etkiye neden olabilir. Victorinox Swiss Army, bu problemin üstesinden gelerek yeni I.N.O.X. Carbon’u antialerjik özelliklerle tasarladı. I.N.O.X. Carbon’un siyah kauçuk kayışı tasarım klasiği olarak üstün ve ayrıcalıklı statüsünü de teyit ediyor.

Yansıma yapmayan safir kristal camı, 43 mm’lik karbon kasasıyla 200 metre derinliğe kadar su geçirmeyen siyah kadranı ve siyah kauçuk kayışı ile Victorinox Swiss Army’nin I.N.O.X. saat koleksiyonun güçlü üyesi I.N.O.X Carbon dayanıklılık ve şıklığı bir araya getiriyor.

Victorinox Swiss Army- I.N.O.X. Carbon’un KDV dahil satış fiyatı: 3.990 TL’dir.