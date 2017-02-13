Victorinox ile mutfaklar renkleniyor

Yemek yapmak çoğumuz için sadece bir ihtiyaç olsa da, kimileri için keyifli bir aktivitedir. Yemek yapmayı keyifli hale getiren en önemli detay ise kullandığımız ürünlerin şık ve pratik olmasıdır. Victorinox, tamamı İsviçre’de üretilmiş ergonomik saplı mutfak bıçaklarıyla mutfakta geçirilen zamanı kolaylaştırıyor.

Victorinox’un canlı ve pastel tonlardaki mutfak bıçakları, sadece kalitesini gözler önüne sermiyor, sofraları da renklendiriyor. Özel ısıl işlem tekniklerinden geçen bıçaklar Victorinox’un birinci sınıf paslanmaz çeliğinden üretiliyor. Kullanırken zorlanmayacağınız Victorinox mutfak bıçaklarının kesimdeki ustalığı sayesinde yemekleriniz enfes lezzetlere dönüşüyor.

Kullanım koşullarının dikkate alınması durumunda ömür boyu paslanmaz çelik garantisi bulunan Victorinox bıçakları; konforlu, rahat ve hızlı kesmenin verdiği pratiklikle mutfakta harcanan zamanı minimuma indiriyor. Mutfağınızda eksikliğini hissedeceğiniz Victorinox renkli mutfak bıçaklarına Mall Of İstanbul’daki Hobix mağazasından, hobix.com.tr internet adresinden veya Karaca mağazalarından ulaşabilirsiniz.

Victorinox renkli mutfak bıçaklarının fiyatı kullanım alanlarına göre KDV dahil 17 TL ile 23 TL aralığında değişmektedir.