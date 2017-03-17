VESTEL'DEN ORTA DİREĞE AKILLI TELEFON

Vestel mühendisleri tarafından Turkcell için özel olarak tasarlanan ve üretilen, Vestel’in giriş segmentindeki Venus 5000, 5 inç HD ekran, 4 çekirdekli işlemci, 8 MP arka, 5 MP ön kamera ve 2230 mAh bataryası ve uygun fiyatı ile kullanıcıya sunuluyor. Turkcell’lilere özel aylık 28 TL’den başlayan fiyatı ile Venus 5000, Turkcell portföyündeki 5 inç ekran büyüklüğüne sahip en uygun fiyatlı 4.5G uyumlu telefon olma özelliğine sahip. Turkcell’in BiP, fizy, lifebox, TV+, Hesabım ve Akademi gibi popüler servislerinin yüklü olarak geldiği akıllı telefonu alanlar fizy ve TV+ servislerinden de 2 ay boyunca ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan’ın ev sahipliği, Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında, Vestel’in Turkcell’e özel olarak ürettiği Venus 5000 tanıtıldı. Vestel, piyasaya sunduğu yüksek teknolojili, üst segment akıllı telefonların yanı sıra uygun fiyatlı ürünleri de satışa çıkararak teknolojinin herkese ulaşmasını hedefliyor. 799 TL’lik fiyatı ile ilk etapta Türkiye’deki kullanıcıların beğenisine sunulacak olan yerli akıllı telefon, Turkcell portföyünde 5 inç ekran boyutuna ve 4.5G teknolojisine sahip en uygun fiyatlı telefon olma özelliğine sahip. Ayrıca yakın zamanda Turkcell’e özel tasarlanmış Venus 5580T’nin de satışa sunulacağının müjdesi toplantıda basın mensupları ile paylaşıldı.



Turan Erdoğan: “Bu Ülkenin Gururu İki Marka Bu Ülke İçin El Ele”

Dijital çağın en önemli araçlarından biri olan akıllı telefonu, yerli üretimin gururu ile tüketiciyle buluşturmanın önemini vurgulayan Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan “Vestel olarak teknolojimize ve üretim gücümüze sonuna kadar güveniyoruz. Yerli tasarım ve üretimin bir eseri olarak büyük bir başarıya imza attığımız Türkiye’nin ilk akıllı telefonu Venus, geçen iki yılda sürekli gelişerek tüketicilerimizle buluştu. Biz Vestel olarak teknolojimizi Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırmak için çalışıyor, teknolojiyi herkes kullansın istiyoruz. Bu noktada Turkcell gibi Türkiye’nin lider iletişim şirketlerinden biri ile yaptığımız işbirliklerinden dolayı mutlu ve gururluyuz. Hepinizin bildiği üzere Mobil Dünya Kongresi’nde artık telefonlarımızı üç farklı segmentte satışa sunacağımızı açıklamıştık. Bugün sizlere tanıttığımız Venus 5000 giriş segmentinde erişilebilir fiyatlı bir ürün. Kendi kategorisinde oldukça iddialı olan Venus 5000 performansı ve tasarımı ile kullanıcısını etkileyecek, uygun fiyatı ile teknolojiye herkesin erişimini sağlayacak.” Dedi.



Bu ülkenin gurur kaynağı olan iki markanın el ele vererek geliştirdiği bu projeler ile Türkiye’ye değer yarattıklarını ifade eden Turan Erdoğan, “Vestel ve Turkcell önemli bir iş hacmi yaratıp istihdama ve Türkiye’ye büyük bir katma değer sağlıyor. Böylesine değerli iki kurumun birlikte farklı projelere imza atması oldukça kıymetli. Kullanıcılarımıza sunduğumuz akıllı telefonların yanı sıra birçok alanda da yakinen çalışıyoruz. Son olarak görme engellilerin hayatını kolaylaştırmak adına Ar-Ge, Ür-Ge ve üretim aşamasında kilit rol oynadığımız WeWALK akıllı bastona fonlama desteği veren Turkcell’le önümüzdeki dönemde de iş birliklerimiz devam edecek. Yeni telefonların yanı sıra tüm dünyanın gündeminde olan Nesnelerin İnterneti alanında da birlikte çalışmalar yapacağız.” Şeklinde konuştu.



Kaan Terzioğlu: “Her 3 yerliden 2’sini Turkcell satıyor”

Vestel Venus 5000 lansmanında konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu “Ülkemizin teknoloji üreten ülke konumuna gelmesi için hep birlikte çalışmamız gerekiyor. Bu nedenle bir yandan 5G’de yerli teknolojiler geliştirmek için hem uluslararası hem de ulusal teknoloji devleri ve üniversitelerle işbirliğine gidiyor, diğer yandan yerli akıllı cihazların satışlarını artırmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Arıkovanı ile fikri olan ancak sermayesi olmayan yerli girişimcilerin projelerinin fonlanmasına yardımcı oluyor, Wewalk gibi dünyaya örnek olan ürünleri hayata geçiriyoruz. Tüm bunların yanında yerli data merkezimizi kurarak BiP, fizy, TV+, lifebox gibi servislerimizin dünya çapında popüler hala gelmesini sağlıyoruz” diyerek şöyle devam etti: “Yeter ki üretelim! Hedefimiz kendi teknolojisini üreten Türkiye olabilmek. Yerli akıllı telefon üretimi de bu amaca ulaşma yolunda çok büyük önem arzediyor. Bugün Türkiye’de satılan her 5 telefonun 1 tanesi yerli. Telekom şirketlerinin sattığı her 3 yerli telefondan ikisini Turkcell olarak biz satıyoruz. Vestel’le yerli akıllı cihaz işbirliğimiz bu nedenle de önemli. Turkcell olarak bundan sonra da bu amaç uğruna yapılan tüm çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz.”



Venus 5000 ile Engeller Ortadan Kalkıyor

Vestel’in Turkcell için özel olarak ürettiği Venus 5000 modeli bir görme engelli için kutusundan çıkarıldığı andan itibaren kolayca aktive edilebilen erişilebilirlik modu ile çalışıyor. Cihazın üzerinde hazır olan erişilebilirlik uygulaması ile görme engelliler veya az görenler telefonlarını rahatça kullanabiliyorlar. Venus 5000‘da yer alan Google’ın Talkback uygulaması, görme engelli akıllı telefon kullanıcıları telefonlarının ekranlarında bastıkları menü isimlerini ve metin kutularını kullanıcılar için otomatik olarak sesli şekilde okuyarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.



Venus 5000 / Özellikleri

Vestel tarafından Turkcell için üretilen Venus 5000, 5.0 inç HD IPS ekran, 4 çekirdekli işlemci, 2 GB RAM ve 16GB dahili depolama kapasitesine sahip.

Venus 5000’da ayrıca pil kapasitesi 2230mAh seviyesine artırılarak daha uzun kullanım süresi sağlanıyor. Venus 5000’ın depolama alanı SD kart ile 32 GB’a kadar arttırılabiliyor.

Cihaz, 8MP arka ve 5MP ön kamerası ve ışık sensörü ile güçlendirilmiş. HDR, filtreleme ve özel çekim, panoramik çekim ve hızlı otomatik odaklama ile başarılı fotoğraf ve video çekimi ile kullanıcılarının bu yöndeki ihtiyaçlarına da cevap veriyor.

Venus 5000 2GB, 4 çekirdekli Qualcomm İşlemcisi ve 2 GB RAM ile performans gerektiren oyun ve uygulamarın kullanımında kusursuz ve kesintisiz bir deneyim sunuyor.

Android İşletim sistemi 6.0 Marshmallow ile gelen Venus 5000 2GB , sistemin tüm avantajlarını performansa dönüştürüyor.



