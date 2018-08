Vestel Berlin’de 28. kez Türkiye’yi gururlandırdı

Vestel, 28. kez katıldığı Berlin’deki IFA Fuarı’nda yerli üretimin ve Türkiye’nin kapasitesini dünyaya gösterdi. 3 bin 800 metrekarelik standında 730 ürün sergileyen Vestel, teknolojisi, tasarımı, çevreye duyarlı ürünleriyle fark yarattı. Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan “Her zaman tüketicileri en yeni teknolojilerle buluşturmak için çalışıyoruz. Teknolojimizle, tasarımlarımızla dünya devleriyle rekabet ediyoruz. Son teknoloji beyaz eşya ve TV’lerin yanı sıra bugün ilk defa göreceğiniz Venus’ün son modeli Z30, hem tasarım hem de performans olarak dünyadaki rakiplerine kafa tutacak bir ürün” dedi.



Vestel, 31 Ağustos - 5 Eylül tarihleri arasında Berlin’de düzenlenen Avrupa’nın en büyük tüketici elektroniği fuarı IFA’da yerli üretimin gücünü gösterdi. 28’inci kez katıldığı IFA’da 3 bin 800 metrekarelik standında teknolojileri, tasarımları ve rekortmen ürünleriyle dikkat çeken Vestel, sergilediği 730 ürün ile farkını ortaya koydu.

“Vestel bir teknoloji şirketi”

Vestel’in 8 Ar-Ge merkezindeki 1.600 kişilik ekibi, Vestel’i ileri taşıyacak ürünler yaratmak için çalışıyor. Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan “Ultra ince çerçevesiz televizyon modelleri, sesle komut edilebilen beyaz eşya ürünleri, deterjanını otomatik ısmarlayan çamaşır makinesi gibi ezber bozan teknolojiler, bu ekibin yaratıcılığı, bilgisi ve merakı ile ortaya çıktı. Ar-Ge ve üretim mühendislerimiz akıllı şehir ve akıllı ev platformlarında yer alan yapay zeka yazılımları ve elektrikli araba şarj üniteleri gibi pek çok yeni konuda çalışmalarını sürdürüyor. Her yıl gelirlerimizin yaklaşık yüzde 2’sini Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Biz ürün üretmenin ötesinde teknoloji üretiyoruz” dedi.



Rekor patent başvurusu

Avrupa Patent Ofisi’ne en çok patent başvurusu yapan ilk 100 şirket sıralamasındaki tek Türk şirketi olan Vestel, başvurularıyla Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 38 üye devlet ve ek 6 ülkede birden tanınacak. Turan Erdoğan “Uluslararası arenada rekabet etmenin temelinde yenilikçilik yatıyor. 2017 yılında 408 patent başvurusu yaparak, dünya devlerini geride bıraktık. Listeye ilk 50’den girmemiz yenilikçilik anlayışımızı bir kez daha ispatladı” diye konuştu.



Geleceğin teknolojisi

“Kendimizi Endüstri 4.0’ın en büyük sahiplenicisi olarak görüyoruz” diyen Erdoğan, Endüstri 4.0’ın Vestel City’ye tamamen entegre edilmesiyle birlikte verimliliği ve kaliteyi en üst seviyeye çıkaracaklarını söyledi. Turan Erdoğan “Bu dönüşümü Türkiye’de ilk gerçekleştiren fabrikanın Vestel City olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu dönüşüm; maliyetleri düşürecek, üretim hızı ve esnekliği kazandıracak, yüksek kalite ve düşük fire oranı sağlayacak ve know-how, yüksek nitelikli insan kaynağına ulaştıracak” dedi.

Akıllı Evler, Akıllı Şehirler ve Nesnelerin İnterneti alanında Vestel’in adının sıkça duyulacağının altını çizen Erdoğan, “2016 yılında tüm dünyada 6,5 milyar adet cihaz birbiriyle bağlantılıyken, 2017 yılında bu rakam yüzde 31 artarak 8,4 milyara ulaştı. 2021 yılında ise bu rakamın 22,5 milyara ulaşacağı öngörülüyor. Ayrıca 2020 yılına kadar 492 milyon jest, mimik ve hareket sensörlü cihazın hayatımıza gireceğini tahmin ediliyor. Yaşam tarzını ve alışkanlıklarını kökten değiştirecek yeni teknolojiler hızla hayatımıza girerken Vestel olarak bizim durmamız mümkün değil. İnsanların hayatlarını nasıl kolaylaştırabiliriz diye düşünen bir marka olarak, akıllı evin kilidini biz açmalıyız dedik. Buzdolabından çamaşır makinesine, klimadan tartıya, aynadan engelliler için tasarlanan bastona, telefondan fırına kadar tüm ürünlerimizi akıllandırdık. Akıllı ürünler hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline geldiğinde Vestel tüm ürün gamıyla bu sürece hazır olup, sektöre bu konuda öncülük edecek” şeklinde konuştu.



Ödüllü tasarımlar

Sadece teknolojisiyle değil, tasarımlarıyla da dikkat çeken Vestel ürünleriyle dünyanın prestijli tasarım yarışmalarından da ödülle dönüyor. Geçen yıl IFA’da tanıtılan ultra ince çerçevesiz TV ve uzaktan kumanda dünyada tasarımın Oscar’ı olarak kabul edilen Red Dot Product Design Award’dan iki ödül aldı. En prestijli teknoloji ve tasarım yarışması Plus X Award’da 6 farklı ürünü ile 18 ödül alan Vestel, tüketici elektroniği kategorisinde ‘En Yenilikçi Marka’ seçildi.

Çevreye dostu ve rekortmen ürünler

Çevreye duyarlı ürünleri ile enerji verimliliğini ön planda tuttuklarını belirten Turan Erdoğan “Biz büyük bir sanayi kuruluşuyuz. Doğaya saygı çerçevesinde üretiyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin enerji verimli olmasıyla hem tüketicimizi hem de ülkemizin kaynaklarını korumayı hedefliyoruz. En az su kullanan, en az elektrik kullanan, en sessiz ürünlerin üretim süreçlerinde de çevreye saygıyı ön planda tutuyoruz. Bu konuda o kadar iddialıyız ki Avrupa Çevre Ödülleri’nde Türkiye’yi temsil edeceğiz” dedi.

Vestel’in IFA’da Sergilediği Ürünler ve Öne Çıkan Teknolojileri



Venus Z30

Vestel Z30, gerçek anlamda parlayan zarif bir kombinasyon için camı ve metali bir araya getiriyor. Dokunmatik ekran üzerinde yer alan kavisli 2.5D cam ve her iki tarafta metal gövdeyi çevreleyen arka kısımdaki kavisli 3D cam, tutuşu rahat bir hale getiriyor. Kenardan kenara bakıldığında, kristal berraklığındaki Notch tipi 6,18” Full HD+ Incell IPS ekran, kullanıcılar için önemli olan her şeyin tek bakışta görülmesini sağlıyor. Z30, kullanıcıların tüm videoları ve şarkıları yanında taşımasını sağlayan yüksek boyutta bir belleğe (64 GB) sahip. Bir microSD kartla da bu kapasite arttırılabiliyor. 2,5 GHz sekiz çekirdekli Mediatek işlemcisi ve 4 GB RAM belleği bulunan Z30’un arka ikili kamerasında Faz Algılamalı Otomatik Odaklama ve AutoFocus işlevi yer alıyor. 16 MP’lik ön kamera, selfie’lerin her zaman harika gözükmesini sağlıyor. Z30’da ayrıca telefonu etkinleştirmek için Face ID işlevi de bulunuyor.

Akıllı Ev/Şehir Ekosistemleri

Vestel global akıllı ev platformlarının oluşturduğu ekosistemlerin tamamı ile uyumlu çalışabilen ürünlerini tüketiciye sunuyor. Vestel’in geliştirdiği TV, buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası, pişirici cihazlar ve klimalar artık tüm ekosistemlerle entegre çalışıyor. Sesle komut ile gelişen bu ekosistemler önümüzdeki yıllarda nesnelerin interneti ve yapay zekanın tüketicilerin evine girmenin kapısını açacak.

GRAVITA - OLED Akıllı TV

Vestel, 65” OLED TV’ler için yeni bir akıllı stand sistemi geliştirdi. Güçlü bir ses sitemine sahip TV farklı tasarıma sahip standı ile aynı zamanda mobil cihazlarla daha kolay kullanım deneyimi sunuyor. Kozmetik tasarımı ile de dikkat çeken Gravita, ev dekorasyonuna yönelik en son trendlerle uyumlu.

8K TV

Vestel 8K TV’ler 7680 x 4320 çözünürlükteki 8K TV ile 4K TV’lere kıyasla 4kat, FHD TV’lere kıyasla 16kat daha fazla ayrıntı sunacak.

VacumBag – 7 kat daha uzun raf ömrü

Raf ömrü, tüketiciler için önemlidir. Bunun yanı sıra oksidasyon nedeniyle milyonlarca gıda ürünü çöpe gidiyor. Sosis, peynir ve biftek gibi gıda ürünleri genelde tek kullanımda tüketilmediğinden, ambalajları açıldığında kullanım ömürleri azalmaya başlar, bakteriler ve zararlı mikroorganizmalar hızlıca çoğalır. VacumBag teknolojisi ise gıdaların vakumlanarak 7 kata kadar daha uzun süre saklanmasına, kokuların karışmamasına ve soğutucu/dondurucu bölümlerinde daha fazla ürün depolanmasına imkân sağlıyor. Vakum teknolojisi özellikli buzdolaplarında kapakta bulunan vakum bölmesine poşeti yerleştirip, vakum tuşuna basmak yeterli.

FermentStore

Vestel FermentStore teknolojisi, fermente edilmiş gıda ürünü üretmek isteyen, ancak ideal koşullara ve alana sahip olmayanlara büyük kolaylık sağlayacak. FermentStore teknolojisi, kullanıcılara fermentasyon ve saklama için ideal koşulları sağlar. Yoğurt, kefir, ekmek hamuru, sirke, turşu gibi 7 farklı gıda ürününün mayalanma işleminin ardından doğru koşullarda soğutulmasını ve saklanmasını sağlar. FermentStore bölgesi ayrıca soğutma ve dondurma işlevlerine de sahip.

En Fazla Enerji Verimliliğine Sahip No-Frost Kombi Buzdolabı

ProDrive (Değişken Kapasiteli Yüksek Verimliliğe Sahip Kompresör) ve Vestel tarafından geliştirilen özel inverter teknolojisi sayesinde buzdolabı, standart A+++’a oranla yüzde 35 daha az enerji tüketiyor. ProDrive teknolojisi, TÜVRheinland tarafından belgelendirildi.



En Sessiz No-Frost Kombi Buzdolabı

ProDrive (Değişken Kapasiteli Yüksek Verimliliğe Sahip Kompresör) ve Vestel tarafından geliştirilen özel inverter teknolojisi sayesinde buzdolabı, bir kitaplıktan daha sessizdir. UltraSilence ürünlerde bu teknolojinin yardımıyla gürültü seviyesi üzerinde çok fazla etkiye sahip olan tüm parametreler hassas bir şekilde kontrol ediliyor ve Vestel, TÜVRheinland tarafından belgelendirilen 33 dBA ses seviyesi ile en sessiz buzdolabını sunuyor.

Hydro Charge Teknolojisi

Vestel, bulaşık makinesi segmentinde devrim yaratan bir teknolojiyi hayata geçiriyor. Vestel Bulaşık Makinesi, herhangi bir deterjan kullanmadan yıkama işlemini gerçekleştiriyor. Bu yeni ve yenilikçi bulaşık makinesinin arkasında elektroliz teknolojisi bulunuyor ve kendi segmentinde yeni bir yıkama standardı olmaya aday. Hydro Charge teknolojisi hem çevre dostu hem de daha ekonomik bir yıkama fırsatı sunuyor.

Yapay Zekalı Bulaşık Makinesi

Vestel BrilliART Bulaşık Makinesi, kendi segmentinde en yüksek teknolojiye sahip. 13 sensör yardımıyla algılama kapasitesi üst seviyeye çıkan makine, kirlilik durumuna karşı yıkama döngüsünü ayarlama, kendisini voltaj dalgalanmalarından koruma, su hattı dalgalanmalarını telafi etme gibi özelliklere sahip. Ön kısımdaki ekran üzerinde yer alan tek tuşla çalışma işlevi de makinenin bir başka özelliği. Makinenin tutma yeri bulunmayan akrilik kapı tasarımı da BrilliART’ı hem tasarım hem de teknolojisiyle dikkat çekici kılıyor.

UVON Tech

Negatif iyonlarla koku önlemeye ek olarak Vestel bulaşık makineleri, içindeki hijyen koşullarını iyileştirmek üzere UV teknolojisiyle donatıldı. Bu teknolojiler sayesinde kullanıcılar, bulaşık makinesinde koku ve hijyen konusunda endişe duymuyor.

Kullanıcı Dostu Kapak Kontrolü

Fırının kulpsuz olarak açılmasını ve kapatılmasını sağlıyor. Fırın kapağı ses, bastırarak açma veya dokunmatik buton kontrolü ile kontrol edilebiliyor. Pişirme cihazları pazarında bir ilk olacak.