Verimli Üretim İçin Doğru Nikel Seçiminin Püf Noktaları



Türkiye’nin önde gelen otomotiv, beyaz eşya, elektrik-elektronik, mobilya, armatür ve ambalaj sektörü sanayicileri ve yan sanayicileri ile nikel ticareti yapan satıcı firmaların sahipleri, üst düzey yöneticileri, mühendisleri ve satın alma sorumlularının katıldığı etkinlikte, sektör temsilcileri nikelle ilgili güncel ve önemli bilgiler edindi.



Vilmeks Türk sanayisinin nikel ihtiyacının yarısından fazlasını karşılıyor

Ana konusunu “Nikel anot seçimi ve işletiminde doğru uygulamalar” hakkında teknik bilgilerin oluşturduğu seminerin açış konuşmasını Vilmeks Metal Bölümü Yöneticisi Mine Ürer gerçekleştirdi. Temel faaliyet alanları; demir-çelik ürünleri, nikel metali ve nikel tuzları ile ferroalaşımlar olan Vilmeks’in dünya genelinde sanayicilere geniş bir yelpazede hammadde tedariği sağladığını belirten Mine Ürer, Türkiye’nin en büyük ticaret şirketlerinden biri olarak öne çıktıklarını söyledi. Vilmeks’in Türk sanayisinin nikel ihtiyacının yarısından fazlasını karşıladığını açıklayan Ürer, global doğal kaynak devi Glencore bünyesinde yer alan ve dünyanın en yüksek saflıkta nikel üretimi gerçekleştiren şirketlerinden Nikkelverk’in Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olduklarını vurguladı.



Paslanmaz çelik başta olmak üzere, çelik ve demir dışı alaşımların üretiminde kullanılan nikelin, korozyona karşı yüksek dirençli, oldukça sert ve güçlü bir metal olması sebebiyle elektrolizle kaplama işlemlerinde en sık tercih edilen metal olduğuna dikkat çeken Ürer, sözlerine şöyle devam etti; “Diğer metalleri koruyucu özelliğe sahip olan nikel kaplama, aynı zamanda cilalı yüzeyi sayesinde kaplanan maddeye dekoratif özellik katıyor. Soğuk ve sıcak olarak kolaylıkla işlenebilen nikel, yüksek sıcaklıklarda mukavemetini, sıfırın altındaki sıcaklıklarda ise sürekliliğini ve tokluğunu koruyor. Kimyasal ve fiziksel özelliklerine bağlı olarak kullanım yelpazesi son derece geniş olan nikel; başta elektrik-elektronik, otomotiv, beyaz eşya, mobilya, kimya, enerji, inşaat, gıda, ulaşım, haberleşme sektörleri ile mutfak eşyaları, banyo armatürleri, inşaat el aletleri, tıbbi gereçler gibi metalik eşyaların üretildiği alanlar olmak üzere pek çok farklı sektörde kullanılıyor.”



Üretim kalitesi ve işletme verimliliği için kritik seçim

Bünyesine girdiği malzemelere kazandırdığı nitelikler ve ikamesinin güçlüğü dolayısıyla önemli bir metal olan nikelle yapılan kaplama işleminde en önemli parametrelerden birinin nikel anot seçimi olduğunun altını çizen Ürer, üretim kalitesini ve işletme verimliliğini etkileyen bu kritik konuya dikkat çekmeyi hedeflediklerini belirtti. Nikel kaplamanın, nikel anot metalinin uygun nikel çözeltisi içerisinde akım kullanılarak çözülmesi ve kaplanacak baz malzeme üzerine metalik fazda biriktirilmesi olarak tanımlanabileceğini belirten Ürer, nikel anotun saflığı ve kullanım şeklinin kaplama için çok önemli olduğunu vurguladı. Tüketim alanı genişlemeye devam eden nikele olan talebin ve dolayısıyla üretimin yıldan yıla ciddi oranda arttığını ifade eden Ürer, nikelin geleceğin toplumları için de vazgeçilmez metallerin başında geleceğini sözlerine ekledi.



Yüksek kaliteli ve uygun maliyetli nikel kaplamanın olmazsa olmazı

Farklı sektörlerden temsilcilerin yoğun ilgi gösterdiği seminerde Nikkelverk Danışmanı ve Eğitimci John Smillie, “Nikel anot seçimi ve işletiminde en doğru uygulamalar” konulu bir sunum gerçekleştirdi.



Nikel kaplama işleminin; banyo kimyasalları, elektrolit koşulları, fiziksel ve elektrik koşullar, maliyetler gibi pek çok farklı değişkenin etkisinde olan hassas bir uygulama olduğunu vurgulayan John Smillie, yüksek kaliteli ve uygun maliyetli nikel kaplama işleminin ilk adımının ise doğru anot seçiminden geçtiğine dikkat çekti. Bu noktada malzemenin saflığı, biçimi, kalıntı bırakma oranı, hacimsel yoğunluğu, performansı, maliyeti, işleme biçimi gibi pek çok unsuru bir arada değerlendirmek gerektiğini belirten Smillie, en doğru nikel anot seçimi için tercih edilecek tedarikçinin kritik düzeyde önem taşıdığının altını çizdi. Nikel anot maliyeti ile tesisteki genel işletim maliyeti arasında denge bulunması gerektiğini ifade eden Smillie, yeterli kaliteyi sağlayamayan düşük maliyetli anot ürünlerinin toplam işletim verimliliğini düşürebileceğinin dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı.



Doğru nikel anot nasıl seçilir?

Doğru nikel anot seçiminin püf noktalarını anlatan Smillie, şu açıklamalarda bulundu; “Nikel kaplamanın rengini ve sertliğini etkilediği için yüksek saflıkta malzeme seçilmesi üretimde büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca malzemenin saflığı kadar boyutu ve yoğunluğu da kritik düzeyde önem taşıyor. Büyük anot parçaları; çok az elektrik teması nedeniyle anot verimliliğinin düşmesine ve daha yüksek enerji tüketimine neden olacağı gibi oluşan dengesiz akım yoğunluğu üzerinde çalışılan parçanın dengesiz kaplanmasına yol açıyor. Küçük ve yüksek saflığa sahip nikel parçalar ise daha iyi elektrik teması ile yüzde 100 anot verimi sağlıyor. Dengeli anot akım yoğunluğu sayesinde çalışılan parçada dengeli ve pürüzsüz kaplama avantajı sunan küçük parçalar, bu sayede iade oranlarının azalmasına katkıda bulunuyor.



İstenmeyen anot reaksiyonu oluşumunu ve titanyum sepetlerinin hasar görmesini önleyen küçük anot parçaları, banyo kimyasallarının daha iyi kontrol edilmesine ve daha düşük parlatıcı tüketimine imkan tanıyor. Daha az kalıntı oluşumu sayesinde temizlik işlemini kolaylaştıran küçük parçalı anotlar nikel kaybını minimuma indiriyor. Küçük ve özellikle de yuvarlak parçalar sepette daha fazla nikel anot olmasını sağladığı için sepetlerin daha az sıklıkla doldurulması sayesinde zaman ve işgücü tasarrufu oluşturuyor. Enerji tüketiminin ve işçilik maliyetlerinin azaltılmasını sağlayan yüksek saflıkta küçük parçalar, işletmelerde verimliliğin artmasına katkıda bulunuyor.”



Nikel sektöründe iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları konusunda da bilgi veren Smillie, bu sayede çalışanları, çevreyi ve endüstrinin saygınlığını korumanın mümkün olduğunu vurguladı.









Glencore dünyanın en büyük üç entegre nikel üretim tesisine sahip

Etkinlikteki sunumunda global doğal kaynak devi Glencore ve dünyanın en verimli nikel rafinerilerinden Nikkelverk hakkında bilgi paylaşımında bulunan Glencore Yöneticisi Owen Gibbs, nikel piyasasındaki güncel gelişmelerden de bahsetti. Glencore’un dünyada madencilik, metalurji, petrol üretimi ve tarım alanında 150 tesise sahip olduğunu belirten Owen Gibbs, açıklamalarına şöyle devam etti; “Dünyanın en büyük üç entegre nikel üretim tesisine sahip bir şirket olarak, 2016 yılında üçüncü parti üretimi de dahil olmak üzere 153 bin ton nikel üretimi gerçekleştirdik. Glencore olarak, yılda yaklaşık 60 bin ton ile dünyanın en büyük nikel ve kobalt içeren maddelerin geri dönüşüm ve işleme kuruluşlarından biriyiz. Nikel cevherinden yüzde 99,99’a varan oranlarda yüksek saflığa sahip nikele kadar çok çeşitli nikel ürünlerinin ticaretini yapıyoruz. Sürdürülebilirliği işletme yöntemimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz ve bu doğrultuda sürekli olarak insan hakları, sağlık ve güvenlik, çevre koruma ve yasalara uygunluk açısından performansımızı artırmak için çalışıyoruz.”



Yüksek saflıkta nikelin adresi Nikkelverk’ten sanayiye dev hizmet

Kanada, Batı Avustralya ve Yeni Kaledonya’da maden, fabrika ve dökümhane tesisleri bulunan Glencore’un şirketlerinden Nikkelverk’in batıdaki en büyük nikel rafinerisi olduğunu ifade eden Gibbs, şu açıklamalarda bulundu; “Dünyada modern anlamda ilk nikel üretiminin gerçekleştiği Norveç’te konumlanan Nikkelverk, 1910 yılından bu yana nikel, bakır, kobalt ve değerli metaller başta olmak üzere çok sayıda metali işleyerek 50 farklı ürün tipi ihraç eden köklü bir kuruluş. 2013’te Glencore tarafından alınan Nikkelverk, bugün dünyanın en verimli nikel rafinerilerinden biri olarak görülüyor. Dünyanın en yüksek saflıkta nikel üretimi gerçekleştiren şirketlerinden Nikkelverk, 2013 yılı verilerine göre yıllık 92 bin ton nikel üretim kapasitesi ile dünyadaki nikel üretiminin yaklaşık yüzde 5’ini karşılıyor. Elektrolizli nikel kaplama alanında çok uzun süreli deneyime sahip Nikkelverk; eksiksiz ürün grupları, yüksek saflıkta ürünleri, kolay taşınan paketleme sistematiği ile sanayinin farklı kollarına hizmet veren güvenilir bir üretici olarak farklılaşıyor.”



Nikele olan global talep artmaya devam edecek

Dünya nikel piyasasındaki güncel gelişmeleri değerlendiren Gibbs, Çin’in paslanmaz çelik üretimindeki canlılık, pil alanındaki güçlü gelişmeler, petrol ve gaz alanındaki istikrar ve erken hareketlilik işaretleri ile nikele olan global talepteki büyümenin 2016 yılında devam ettiğini söyledi. Nikel piyasasındaki pozitif tablonun 2017 başında da sürdüğünü belirten Gibbs, “Artan kaynak verimliliği, uzun ömürlü ürün ihtiyacı, hafiflik, üretimde ve kullanımda enerji verimliliği, yeniden kullanım ve geri dönüşüm özellikleriyle nikel, geleceğin toplumları için de çok değerli olacak. Bu sayede nikel sektörü sürdürülebilir bir şekilde büyümeye devam edecek” diyerek sözlerini tamamladı.



Vilmeks Hakkında

Ağırlıklı olarak plastik ve kağıt sanayisinde hammadde ticareti yapmak amacıyla 1986 yılında kurulan ve 1990’da Türkiye piyasasına nikel ve nikel tuzları ithalatına başlayan Vilmeks, 1996 yılında Türkiye'de üretilen çelikleri Avrupa'ya ihraç ederek demir-çelik sektörüne de giriş yaptı. Bugün dünya genelinde sanayicilere geniş bir yelpazede hammadde tedariği sağlayan Vilmeks, Türkiye'nin en büyük ticaret şirketlerinden biri olarak öne çıkıyor. Temel faaliyet alanları; demir-çelik ürünleri, nikel metali ve nikel tuzları ile ferroalaşımlar üzerinde yoğunlaşan Vilmeks, Malta merkezli iştiraki SMT ile birlikte tarım ürünleri ticareti de gerçekleştiriyor. Güney Doğu Asya, Hindistan, Türkiye ve Avrupa’dan Kuzey ve Doğu/Batı Afrika'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada çelik sanayisine hizmet veren Vilmeks, aynı zamanda Ukrayna’dan temin edilen ferroalaşımların önemli bir tedarikçisi olarak Türk çelik sektörüne yüksek katma değer sağlıyor. Türkiye nikel ithalatının yarısından fazlasının dağıtımını gerçekleştiren Vilmeks, yüksek kaliteye sahip ürün gamı ile nikelin yaygın olarak kullanıldığı kaplama ve eritme sanayileri için önemli bir tedarikçi konumunda. Dünyanın en büyük demir cevheri ve nikel üreticileri ile yaklaşık 20 yıldır stratejik ortaklık yapmakta olan Vilmeks, 6 yıl önce global doğal kaynak devi Glencore’un şirketlerinden Nikkelverk’in ürünlerinin de satışına başladı. 2017 yılı itibariyle Nikkelverk’in Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olan Vilmeks, İstanbul’da konumlanan genel merkezinde mühendislik ve finans alanında yetkin 40 kişilik ekibi ile faaliyet gösteriyor.



Glencore ve Nikkelverk Hakkında

Dünyanın en büyük doğal kaynak şirketlerinden Glencore, dünya genelinde yükleniciler dahil 154 bin çalışanı ile 90 farklı malzemenin üretimi ve pazarlamasını gerçekleştiriyor. Glencore’un temel ürün gamı; bakır, çinko, nikel, demir alaşımları ve alüminyum gibi metaller ve mineraller, kömür ve petrol gibi enerji ürünleri ile zirai ürünlerden oluşuyor. Dünyanın en büyük üç entegre nikel üretim tesisine sahip olan Glencore, aynı zamanda dünyanın en büyük nikel ve kobalt içeren maddelerin geri dönüşüm ve işleme kuruluşlarından biri olarak öne çıkıyor. Nikel cevherinden yüzde 99,99’a varan oranlarda yüksek saflığa sahip nikele kadar çok çeşitli nikel ürünlerinin ticaretini yapan Glencore’un Kanada, Batı Avustralya ve Yeni Kaledonya’da maden, fabrika ve dökümhane tesisleri bulunuyor.



Glencore’un şirketlerinden Nikkelverk batıdaki en büyük nikel rafinerisi olarak dikkat çekiyor. Dünyada modern anlamda ilk nikel üretiminin gerçekleştiği Norveç’te konumlanan Nikkelverk, 1910 yılından bu yana nikel, bakır, kobalt ve değerli metaller başta olmak üzere çok sayıda metali işleyerek 50 farklı ürün tipi ihraç eden köklü bir kuruluş. 2013’te Glencore tarafından alınan Nikkelverk, bugün dünyanın en verimli nikel rafinerilerinden ve en yüksek saflıkta nikel üreten şirketlerinden biri olarak görülüyor. 550’ye yakın çalışanı ile hizmet veren Nikkelverk, 2013 yılı verilerine göre yıllık 92 bin ton nikel üretim kapasitesi ile dünyadaki nikel üretiminin yaklaşık yüzde 5’ini karşılıyor.

Dünyanın en büyük doğal kaynak şirketlerinden Glencore bünyesinde yer alan Nikkelverk markasının Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Vilmeks, nikel metali ile ilgili doğru bilinen yanlışları aydınlatmak amacıyla sektör buluşmaları düzenlemeye başladı. Türk sanayisinin nikel ihtiyacının yarısından fazlasını karşılayan Vilmeks’in, dünyanın en yüksek saflıkta nikel üretimi gerçekleştiren şirketlerinden Nikkelverk işbirliği ile 11 Mayıs Perşembe günü İstanbul’da, Swissotel The Bosphorus’da gerçekleştirdiği ilk etkinliğe, üretimde nikel kullanan ya da nikel kaplama konusunda faaliyet gösteren firmalardan yaklaşık 150 temsilci katıldı.