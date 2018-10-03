Verimli Enerji Üretiminin Kaynağı Batıenerji

1966 yılında Batıçim ile temelleri atılan ve bugün sadece Ege Bölgesi’nin değil, Türkiye’nin en önemli sanayi gruplarından biri konumunda bulunan Batı Anadolu Grubu kurulduğu ilk günden bugüne üstlendiği sosyal sanayicilik rolü ile de sektöre öncülük ediyor. Sürdürülebilir enerji üretimini şirket değerleri içinde önemli bir yere taşıyan Batı Anadolu Grubu, bünyesinde faaliyet gösteren Batıenerji’nin işlettiği Hasanlar, Kovada I ve Kovada II Hidroelektrik Santrallerinde de bu alandaki yatırımlarını sürdürüyor. Santrallerde yapılan iyileştirmelerle yenilebilir kaynaklarda üretilen enerjinin artırılması amaçlanıyor. Ülke ekonomisine katkı sağlarken bu topraklardan aldığını bu topraklara verme felsefesiyle hareket eden Batı Anadolu Grubu toplumsal ve sosyal alanlarda da atılımlarda bulunuyor.

Bölgenin verim kaynağı; Hasanlar HES

Batıenerji’nin 2013 yılından bu yana işlettiği Küçük Melen Çayı’nın üzerinde bulunan Hasanlar Hidroelektrik Santrali, Düzce ilinin yıllık tükettiği enerjisinin yüzde 15’ini üretiyor. Yılda yaklaşık 26 bin ağaçlık karbon salınım azalımı gerçekleştiren santralde yaklaşık 11 bin konutun yıllık elektrik ihtiyacını karşılanacak miktarda üretim yapılıyor. Düzce bölgesi tarımsal sulaması Hasanlar Hidroelektrik Santrali tarafından karşılanıyor. 2001 yılında inşaatına başlanan Büyük Melen Projesi dâhilinde İstanbul’a günlük 700 bin m3 su pompalanıyor. Büyük Melen Çayı üzerinden gerçekleştirilen rafting faaliyetlerine yüksek debili su kaynağı oluşturan santralde, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik, eğitici ve öğretici teknik geziler de organize ediliyor.

Doğayla dost; Kovada HES

Isparta il sınırlarında bulunan Kovada I ve Kovada II Hidroelektrik Santralleri ise 2011 yılından bu yana Batıenerji’nin bünyesinde faaliyet gösteriyor. Isparta’nın ilinin yüzde 8’lik enerji tüketimini karşılarken Eğirdir ilçesinin tüm enerji tüketimini karşılıyor. Bölgenin ilk enerji üretim tesisi olan Kovada Hidroelektrik Santralleri’nde yapılan iyileştirme çalışmaları ile üretilen enerji miktarı artırılarak, termik santraller ile üretilecek enerji miktarının azalması da sağlanmaktadır. Batıenerji, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk faaliyetleri çerçevesinde yerel olarak gerçekleştirilen, çevre, milli park, köyler ve yerel halk ile ilgili toplantılara da katılarak, aktif rol üstlenmektedir.

Batıenerji, 49 yıllık İşletme Hakkı Devri kapsamında yönettiği santrallerde yapılan teknolojik yatırımlar ile iş sağlığı güvenliği risklerini azaltıyor, değerlerini arttırarak ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlıyor.