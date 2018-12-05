Velittin Küçük'ün acı günü

Gürpınar Merkez camiinde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Sefine Küçük'ün cenazesi Ordu Gülyalı'ya gönderildi.6 Aralık Perşembe günü Gülyalı Merkez camiinde öğle namazının ardından aile kabristanlığına defin edilecektr.İstanbul'un sevilen siyasetçilerinden Velittin Küçük'ün annesi Sefine KÜÇÜK geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.Gürpınar Merkez Camiinde kılınan cenaze namazına KÜÇÜK ailesinin yakın dostları, İstanbul 3.Bölge Milletvekilleri,Belediye Başkanları ve yeni dönem Belediye başkan aday adaylarının yanı sıra iş dünyasının temsilcileri çok sayıda aile yakını,akrabaları,yerel ve ulusal basının temsilcileri ile Gürpınar halkı katıldı.

90 yaşında vefat eden Sefine KÜÇÜK'ün cenazesi 6 Aralık Perşembe günü Ordu Gülyalı'da toprağa verilecek.