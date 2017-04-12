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Veliler ve öğrenciler kalp sağlığı için spor yaptı

12 Nisan 2017 Çarşamba 13:09
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- Sağlık Bakanlığınca "Kalp Sağlığı Haftası" kapsamında düzenlenen etkinlikte, veli ve öğrenciler spor yaptı ve oyunlar oynadı

Veliler ve öğrenciler kalp sağlığı için spor yaptı
 ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından, "Kalp Sağlığı Haftası" dolayısıyla düzenlenen farkındalık etkinliğinde, veli ve öğrenciler birlikte spor yaptı.
Atatürk Ortaokulunun bahçesinde düzenlenen, veli, öğrenci ve öğretmenlerden oluşan yaklaşık 200 katılımcının spor yaptığı etkinlikte, her yaşta hareketli yaşamın önemine vurgu yapıldı. Eğlenceli anların yaşandığı etkinliğe katılımları ile kalp hastalıklarından korunma ve sağlıklı yaşam kültürünün teşvik edilmesini destekleyen veli ve öğrencilere, "Doğal ve sağlıklı beslenin" vurgusuyla yeşil elma dağıtıldı.

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Selmin Karademir, okul bahçesinde çocukluktan başlayarak kalp hastalıklarından korunmanın yollarını anlattı. Karademir, Kalp Sağlığı Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliğin, veli ve öğrencileri, sağlıklı yaşam biçimine, sağlıklı beslenmeye ve egzersize yönlendirmek amacıyla yapıldığını söyledi.

- "Kadınların yarısında obezite var"

Sağlıklı beslenme ve egzersizin kalp hastalılarından korunmada önemini vurgulayan Karademir,  "İleride oluşabilecek kalp damar hastalıkları adına obeziteden korunmamız çok önemli." dedi. 

Türkiye İstatistik Kurumunun obeziteyle ilgili çalışmasına göre, çocuklarda yüzde 8,5 olan oranın, erişkinlerde çok daha yükseldiğini dile getiren Karademir, "Bu oran kadınlarda yüzde 50'lere kadar çıkıyor. Yani kadınların yarısında, erkeklerin de dörtte birinde obezite var. Dolayısıyla çocukluk çağında biz çocukları nasıl eğitirsek o şekilde devam edecekleri için bunun önemini aslında çocukluk çağında vurgulamak gerekiyor. Sağlıklı beslenmeleri, rafine gıdalardan, asitli içeceklerden uzak durmaları gerektiğini öğretmek zorundayız." diye konuştu.  

Karademir, çocukların her gün mutlaka süt içmesi gerektiğinin altını çizerek, peynir, yoğurt, meyve, tahıl ve protein tüketiminin de sağlanması gerektiğini kaydetti.

Günde en az bir porsiyon meyve tüketilmesini öneren Karademir, çocukların ise haftada en az iki defa tahıl,  gelişim için balık, protein almak için de etin yağsız kısmından yemelerinin faydalı olacağını bildirdi.

Karademir, obeziteden korunmak için sağlıklı beslenmeden sonraki en önemli yöntemin egzersizi artırmak olduğunu belirterek, "Normalde haftada en az beş gün, 30 dakika egzersiz yapmak lazım ki obeziteden korunalım ve kalp ve damar sağlığımızı sağlayalım. Çocukları spora teşvik etmeliyiz. Çocuk neyi seviyorsa, hareketleri artırmak adına onu desteklemeliyiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı
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