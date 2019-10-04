Vasfi Başkan’ın eğitim kurumlarına ziyaretleri devam ediyor

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu’nun ilçemizde faaliyet gösteren eğitim kurumlarına ziyaretleri devam ediyor. Başkan Kurdoğlu Nurettin Çarmıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Arhavi Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Arhavi Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti.

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu’nun ilçemizde faaliyet gösteren eğitim kurumlarına ziyaretleri devam ediyor. Başkan Kurdoğlu Nurettin Çarmıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Arhavi Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Arhavi Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti.

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu’nun ilçemizde faaliyet gösteren eğitim kurumlarına ziyaretleri devam ediyor. Başkan Kurdoğlu Nurettin Çarmıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Arhavi Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Arhavi Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti.

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu’nun ilçemizde faaliyet gösteren eğitim kurumlarına ziyaretleri devam ediyor. Başkan Kurdoğlu Nurettin Çarmıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Arhavi Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Arhavi Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti.

ARHAVİ- Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu’nun ilçemizde faaliyet gösteren eğitim kurumlarına ziyaretleri devam ediyor. Başkan Kurdoğlu Nurettin Çarmıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Arhavi Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Arhavi Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti.

Başkan Kurdoğlu geçtiğimiz günlerde Arhavi Hüseyin Gürkan Anadolu Lisesi ve Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi ziyaretlerini gerçekleştirmiş ve Arhavi Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli kırtasiye ürünlerini içeren paketleri ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşturmak üzere okul yönetimine teslim etmişti.

Başkan Kurdoğlu geçtiğimiz günlerde Arhavi Hüseyin Gürkan Anadolu Lisesi ve Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi ziyaretlerini gerçekleştirmiş ve Arhavi Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli kırtasiye ürünlerini içeren paketleri ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşturmak üzere okul yönetimine teslim etmişti.

Başkan Kurdoğlu geçtiğimiz günlerde Arhavi Hüseyin Gürkan Anadolu Lisesi ve Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi ziyaretlerini gerçekleştirmiş ve Arhavi Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli kırtasiye ürünlerini içeren paketleri ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşturmak üzere okul yönetimine teslim etmişti.

Başkan Kurdoğlu geçtiğimiz günlerde Arhavi Hüseyin Gürkan Anadolu Lisesi ve Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi ziyaretlerini gerçekleştirmiş ve Arhavi Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli kırtasiye ürünlerini içeren paketleri ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşturmak üzere okul yönetimine teslim etmişti.

Başkan Kurdoğlu geçtiğimiz günlerde Arhavi Hüseyin Gürkan Anadolu Lisesi ve Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi ziyaretlerini gerçekleştirmiş ve Arhavi Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli kırtasiye ürünlerini içeren paketleri ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşturmak üzere okul yönetimine teslim etmişti.