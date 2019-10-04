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Vasfi Başkan’ın eğitim kurumlarına ziyaretleri devam ediyor

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu’nun ilçemizde faaliyet gösteren eğitim kurumlarına ziyaretleri devam ediyor.

Vasfi Başkan’ın eğitim kurumlarına ziyaretleri devam ediyor

Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu’nun ilçemizde faaliyet gösteren eğitim kurumlarına ziyaretleri devam ediyor.

04 Ekim 2019 Cuma 17:15
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Vasfi Başkan’ın eğitim kurumlarına ziyaretleri devam ediyor

ARHAVİ-Arhavi Belediye Başkanı Vasfi Kurdoğlu’nun ilçemizde faaliyet gösteren eğitim kurumlarına ziyaretleri devam ediyor. Başkan Kurdoğlu Nurettin Çarmıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Arhavi Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Arhavi Meslek Yüksekokulu’nu ziyaret etti.

Başkan Kurdoğlu geçtiğimiz günlerde Arhavi Hüseyin Gürkan Anadolu Lisesi ve Ertuğrul Kurdoğlu Fen Lisesi ziyaretlerini gerçekleştirmiş ve Arhavi Belediyesi tarafından hazırlanan çeşitli kırtasiye ürünlerini içeren paketleri ihtiyaç sahibi öğrencilerle buluşturmak üzere okul yönetimine teslim etmişti.

Başkan Kurdoğlu’nun bugünkü ziyaretleri ise Nurettin Çarmıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Arhavi Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Arhavi Meslek Yüksekokulu’na oldu. Kurdoğlu ziyaretlerinde okul idareci ve öğretim görevlileriyle bir araya geldi, okulların fiziki şartları ve eksiklikleri hususunda bilgiler aldı.

Başkan Vasfi Kurdoğlu’nun Arhavi Sanat ve Tasarım Fakültesi ve Arhavi Meslek Yüksekokulu’nu ziyaretinde Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kibar da yer aldı. Başkan Kurdoğlu ve beraberindekiler yerleşkeyi gezerek yetkililerden bilgiler aldılar.

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