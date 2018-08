VAKKO THE LAND OF LEGENDS AVM’de açıldı

Modanın öncüsü Vakko, yeni butik mağazasını, turizmin kalbi Antalya’nın ‘harikalar diyarı’ olarak tanımlanan The Land of Legends AVM’de açtı. “Moda Vakko’dur” mottosuyla hızla büyüme sergileyen markanın 170 mağazasından biri olarak konumlanan The Land of Legends Vakko, markanın seçkin ürün seçkisini içinde barındırıyor. Mağaza, 450 metrekare alan üzerine konumlanıyor.

Göz alıcı detayları ve yeni koleksiyonları ile Vakko kadın ve erkek koleksiyonları, V2K Designers’ın özenle seçilen parçaları, dünya modasının takipçisi ve temsilcisi Vakko Couture koleksiyonlarının yanı sıra Vakko eşarp ve kozmetik ürünlerini de içinde bulunduruyor. Akdeniz’in tüm sıcaklığının yansıdığı yeni mağaza; tatilde de tarz sahibi olan Vakko dostlarını ağırlıyor.