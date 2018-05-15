VakıfBank, 957'nci şubesini Ankara'da açtı

Geçtiğimiz günlerde banka tarihinin en büyük eurobond ihracını ve sendikasyon kredisi işlemini imzalayan VakıfBank, şube açılışlarına tüm hızıyla devam ediyor. Müşterilerine daha yakın olma ve tabana yayılma stratejisi doğrultusunda şube ağını genişletmeye devam eden banka, yeni şubesini başkent Ankara'da müşterilerinin hizmetine sundu. Ankara'daki 137'nci şubesini Kızılcahamam'da düzenlenen törenle açan VakıfBank, yurt içinde 954, toplamda da 957 şubeye ulaştı. 'Yanındaki Güç' söylemiyle Türkiye'nin gücüne güç katmaya devam eden banka, 2018 yılı içerisindeki 38'inci şubesini Kızılcahamam'da açmış oldu.

Açılışta bir konuşma yapan VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alptekin, ''Bugün buraya Kızılcahamam’a yakışır bir şube açmak için geldik. Kızılcahamam önem verdiğimiz, kendi toprağımız olan bir ilçemiz. VakıfBank milletin gönlünde yer etmiş bir banka. Bu sebeple Kızılcahamamlılar’ın da bankamıza sahip çıkacağına inanıyoruz'' dedi.

AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler ise “Kızılcahamam ekonomisine ve ticaretine katkı sağlayacak bir şubenin açılışını gerçekleştirdikleri için VakıfBank Yönetim Kurulu’na teşekkür ediyorum. Kızılcahamam Türkiye’nin en turistik ilçelerinden biri, müşteri potansiyeli oldukça fazla. Ayrıca şube açılışı ilçemiz için önemli bir istihdam kaynağı olacak. Emek veren herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Törende VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Uğur Bilgin, VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Alptekin, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney’e teşekkür plaketi takdim etti.