"VAKIF İNSAN ÖDÜLÜ" ABDÜLKADİR KONUKOĞLU

Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Türkiye’nin kalkınması yolunda gösterdiği üstün gayretler, ülkemizin sosyal ve eğitim hayatına katkıları, sosyal sorumluluk ve hayır işlerine liderlik etmesi sebebiyle Ekovitrin jürisi tarafından ‘Türkiye’de Yılın Vakıf İnsanı Ödülü’ne layık görüldü. Abdülkadir Konukoğlu, ödülünü Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’nin elinden aldı.

Yurt ve dünya ölçeğindeki şirketleri bünyesinde bulunduran, ülkemizdeki 500 büyük şirket arasında yer alan ve yaklaşık 14 bin kişinin istihdam edildiği bir kurum haline gelen Sanko Holding, günümüzde tekstilin yanı sıra, enerji, inşaat, ambalaj, iş makinaları, AVM, finans, bilişim, gıda, sağlık ve eğitim sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Konukoğlu, STK'ların yanı sıra, Sani Konukoğlu Vakfı'nda eğitim ve sağlık alanında hayır işlerini de sürdürüyor.

Abdulkadir Konukoğlu, ödülünü aldıktan sonra yaptığı konuşmada, “Ekovitrin Medya Grubu’nun düzenlemiş olduğu bu ödül töreninde katkısı olanları kutluyorum. Bu tarif edilemez bir duygu. İnsanlara yardım etmek, insanları okutmak, üniversite açmak, hastane açmak yani halka hizmet etmek güzel şeyler. Ekovitrin Dergisi bizim bu çalışmalarımız görmüş ve takdir etmiş, kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.