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Vakıf Emeklilik’in 2017 Yılı Faaliyet Raporu’na bir altın üç bronz ödül

“Geleceğe Hazır mıyız?” temalı Vakıf Emeklilik 2017 Yılı Faaliyet Raporu, dünyanın en seçkin yarışmaları olarak kabul edilen; Stevie Awards, IADA ve ARC Awards yarışmalarından bir altın, üç bronz ödül kazandı.

Vakıf Emeklilik’in 2017 Yılı Faaliyet Raporu’na bir altın üç bronz ödül

“Geleceğe Hazır mıyız?” temalı Vakıf Emeklilik 2017 Yılı Faaliyet Raporu, dünyanın en seçkin yarışmaları olarak kabul edilen; Stevie Awards, IADA ve ARC Awards yarışmalarından bir altın, üç bronz ödül kazandı.

13 Eylül 2018 Perşembe 11:26
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Vakıf Emeklilik’in 2017 Yılı Faaliyet Raporu’na bir altın üç bronz ödül

Bireysel emeklilik sektörünün öncü şirketi Vakıf Emeklilik’in 2017 Yılı Faaliyet Raporu, uluslararası alanda düzenlenen birbirinden prestijli üç yarışmadan dört ödül birden kazandı. Vakıf Emeklilik, “Faaliyet Raporlarının Oscar’ı” olarak bilinen ve bağımsız MerComm kuruluşu tarafından düzenlenen uluslararası ARC Awards yarışmasından İngilizce Dışı Faaliyet Raporu ve İç Tasarım kategorilerinde iki bronz ödül kazandı.

Vakıf Emeklilik, IADA “Uluslararası Yıllık Rapor Tasarım Ödülleri’nde ise altın madalya ile ödüllendirildi. Nihai hedefi yıllık rapor tasarımcılığının sınırlarını en üst seviyeye çıkarmak olan IADA, yıllık rapor tasarım çalışmalarının en iyisini ödüllendiriyor.

Dünyanın en itibarlı yarışmalarından biri olarak kabul edilen ve iş dünyasındaki üstün performansları değerlendiren, dünya çapındaki en geniş katılımlı ödül programlarından International Business Awards kapsamındaki Stevie Ödülleri’nin sonuçları da açıklandı. 2002’den beri düzenlenen International Business Awards (IBA) Stevie Ödülü değerlendirmesinde Vakıf Emeklilik, 2017 Yılı Faaliyet Raporu ile En iyi Basılı Faaliyet Raporu Kategorisinde Bronz ödüle layık görüldü.

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