Vaillant Türkiye Ailesi Vietnam’da bir araya geldi

Vaillant, gelenekselleşen Vaillant Aile Toplantısını, Vaillant Ailesinin 250 üyesinin katılımıyla gerçekleştirdi. Bir hafta boyunca Vietnam’ın güzelliklerini, kültürünü tanıma ve deneyimleme fırsatı yakalayan katılımcılar, Vaillant Türkiye’nin üst düzey yöneticileriyle de bir araya gelme imkanı buldular. Katılımcılarla 2017 yılının değerlendirmesinin yapıldığı ve başarıların tüm ekip ile birlikte kutlandığı buluşmada, 2018 yılına yönelik hedefler ve geleceğe yönelik projeler de anlatıldı.



Toplantıya bir video ile katılan Vaillant Group CEO’su Dr. Carsten Voigtlander, Türkiye’nin grup içerisinde en çok büyüyen 3. pazar olduğunu belirtti. Vaillant Group’un Türkiye’ye yatırımlarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini söyleyen Voigtlander Vaillant Group’un şirket yapısındaki gelişim ve değişmeler hakkında da bilgi verdi. Dr. Voigtlander gelecek döneme ilişkin katılımcılarla şu bilgileri paylaştı; “Artık sadece üretici bir firma değil, faaliyet gösterdiğimiz alanlarda teknolojiye de yatırım yapan bir kurum olma yolunda ilerliyoruz. Dünyada değişen tüketici alışkanlıkları yenilenebilir enerjilere olan eğilimi artırmaktadır. Yasal düzenlemelerde bu değişimi zorunlu kılmaktadır. Biz de ürünlerimizle ve teknolojimizle, hem evlerde hem de çevrede daha iyi bir iklim oluşturmak için önemli adımlar atmaya devam edeceğiz.”



Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper Avdel, 2017’yi rekorlarla kapattıklarını vurguladı. İklimlendirme sektörünün pazar değerlendirmesine ilişkin bilgiler paylaşan Avdel, kentsel dönüşüm, yoğuşmalı kombi ve yenileme pazarındaki büyümelerin etkisiyle Türkiye’deki kombi satışlarının 1 milyon adedi aştığını söyledi. Şofben, termosifon ve klimalardaki ÖTV indiriminin de pazardaki büyümeyi olumlu etkilediğini vurgulayan Avdel, sektördeki büyümenin 2022 yılına kadar devam edeceğini belirtti.



Toplantı da söz alan Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu 2017 yılında gerçekleştirilen başarıları anlattı. Türkiye genelinde rekor büyüme gerçekleştirdiklerini belirten Kayaoğlu “Vaillant Türkiye olarak tüm iş kollarımızda üstün başarı gösterdiğimiz bir yılı geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tarihimizin en yüksek satış rakamlarına ulaştığımız 2017’de, EcoFIT Start kombi satışlarımızda hedeflediğimizin üzerine çıktık. 2017 yılında lansmanını yaptığımız Mayıs ayında piyasaya çıkan Eco TEC Pure’un satışlarında da hedeflediğimiz rakamının üzerine çıktık. Türkiye genelindeki toplam kombi satışında 117.000 adet satış rakamına ulaştık. Klima satışlarımızda ise yüzde 18 oranında büyüme başarısı gösterdik” dedi.



Türkiye genelindeki yetkili satıcılar ve yönetim ekibinin bir araya geldiği etkinlikte Vietnam’ın muhteşem sahillerinden Ho Tram’da gerçekleştirilen takım aktivitesinde ekip ruhunu geliştiren oyunlar oynandı. Etkinlik sonunda, Vaillant ailesinin tüm üyeleri keyifli geçen organizasyonun ardından moral depolayarak yeni döneme başladı.