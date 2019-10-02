Vaillant'tan meslek lisesi öğretmenlerine eğitim

Vaillant Türkiye, Milli Eğitim Bakanlığı ile Doğal Gaz Cihazları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nin (DOSİDER) düzenlediği “Gaz Yakıcı Cihaz Montaj ve Servis Teknikleri Kursu” kapsamında meslek lisesi öğretmenleri ile buluştu. Vaillant Group Türkiye Merkez Ofis ve Vaillant Group Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Müdürlüğü’nde bulunan Eğitim Merkezi’nde düzenlenen eğitimler Vaillant Türkiye Teknik ve Eğitim Bölümü tarafından verildi.

Eğitim programı kapsamında meslek lisesi öğretmenlerine iklimlendirme sektöründeki gelişmelerin yanı sıra ErP geçişleri ve ürünlerle ilgili bilgiler aktarıldı. Program kapsamında Vaillant Group Türkiye CEO’su Alper Avdel de öğretmenlere Vaillant Group Türkiye şirketleri, hedefleri ve vizyonu hakkında bilgi verdi.

Türkiye’nin çeşitli illerindeki mesleki ve teknik okullarda görev yapan 18 meslek lisesi öğretmeninin katıldığı eğitim programı sonrasında katılımcılar, faaliyete yeni başlayan Eğitim Merkezi’nde cihaz ve sistemleri deneyimleme fırsatı da buldu.