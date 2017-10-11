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Vaillant Group 8 Mart’ta düzenlediği panelle Sürdürülebilirlik Ödülü’ne layık bulundu

11 Ekim 2017 Çarşamba 15:16
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Bu yıl ilk kez düzenlediği “İş Yaşamında Kadın Liderliği” paneli büyük ilgi gören ve kadın çalışan sayısını artırmaya öncelik veren Vaillant Group Türkiye, Vaillant Group Sürdürülebilirlik Ödülleri Çalışanlar kategorisinde ödül kazandı. Vaillant Group Türkiye İK Direktörü Nilüfer Birdal ödülü Vaillant Group CEO’su Dr Carsten Voigtländer’ın elinden aldı.

Vaillant Group 8 Mart'ta düzenlediği panelle Sürdürülebilirlik Ödülü'ne layık bulundu
Vaillant Group Türkiye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği “İş Yaşamında Kadın Liderliği” paneli ile Vaillant Group şirketleri arasında verilen S.E.E.D.S Ödülü’ne layık bulundu. Dört kategoride ödüllerin dağıtıldığı organizasyonda, bu yıl yapılan 34 başvuru arasından seçilen Vaillant Group Türkiye; panele gösterilen yüksek katılım, ulusal basında çok sayıda habere konu olma ve kadın çalışan oranını artırma önceliği nedeniyle ödüle hak kazandı. Vaillant Group Türkiye’nin Çalışanlar kategorisindeki ödülünü, düzenlenen törenle İK Direktörü Nilüfer Birdal Vaillant Group CEO’su Dr Carsten Voigtländer’dan aldı.
 
Adını, filizlenerek değişimi başlatma özelliği taşıyan “tohum”dan alan S.E.E.D.S Ödülleri, Vaillant Group bünyesinde iki yılda bir düzenleniyor. S.E.E.D.S organizasyonu; Çevre, Çalışanlar, Geliştirme ve Ürünler ile Toplum kategorilerinde sürdürülebilirlik yaklaşımına gösterilen katkıya ödül veriyor. Bu yarışmayla birlikte Vaillant Group; çalışana, çevreye, ürün gelişimine ve topluma karşı sorumluluklarını yerine getirerek karlı ve dengeli bir şekilde büyümeyi hedeflediğini ortaya koyuyor.
 
Öncelik, kadın çalışan oranını artırmak
Vaillant Group Türkiye’nin, kadınların kurumsal yaşamdaki varlıklarını ve ilham veren hikayelerini daha geniş kitlelere ulaştırmalarına destek olmak amacıyla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlediği "İş Yaşamında Kadın Liderliği" panelinde, kadın kimliğinin liderliğe etkisi, ön yargılara rağmen fark yaratan kadın hikayeleri ele alındı.

Vaillant Group Türkiye’nin farklı bölümlerinde çalışan ve kariyer imkanlarını iyi değerlendirerek yüksek performans gösteren kadın çalışanlar, kendi hikayelerini katılımcılarla paylaştı. Kadının aile içinde yakaladığı eğitim ve gelişim fırsatları, kurumsal ortamda kadının hayatı, kadının diğer rolleriyle kurumsal rolün etkileşimi, iş ve özel yaşam dengesi, onları başarıya götüren kişilik özellikleri, yetkinlikleri, değerleri ve erdemleri de konu başlıkları arasında yer aldı. Panele dinleyici olarak katılan tüm çalışanlara, kendi biricik hikayelerini oluşturma ve güzel bir geleceği birlikte şekillendirme konusunda aktif rol alma çağrısı yapıldı.
 
Vaillant Group Türkiye, panelde, 1709 çalışanın sadece yüzde 13’ünü oluşturan 226 kadın çalışanı olduğunu belirterek, sektör geneline uyumlu olan bu oranı yeterli görmediklerini ve yükseltmek için çaba harcayacaklarını da açıkladı. İK departmanı, kadın çalışanları başarıya giden yolculuklarında güçlendirmeyi ve kadın çalışan oranını artırmayı öncelikleri arasına aldı. Kadınlara ‘daha fazla fırsat vermek’ için neler yapılabileceği konusundaki çalışmalar da Vaillant Group Türkiye’nin liderlik gündemine girdi.
 
Ödülü Vaillant Group CEO’su Dr Carsten Voigtländer’ınelinden alan Vaillant Group Türkiye İK Direktörü Nilüfer Birdal, ödül töreninde yaptığı konuşmada; “Vaillant Group Türkiye İK Yönetimi olarak, çeşitlilik ve üretkenliğin devamını sağlamak, daimi olabilme yeteneğimizi korumak istiyoruz. Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir dünya bırakmak için bugün bize sorumluluk düştüğünü biliyoruz. İş dünyası içinde yer alan kadın liderler olarak geleceği şekillendirmek için gerekli değişimi yaratmaya hazırız” dedi. 
Basın Bülteni
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