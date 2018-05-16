Vaillant Club’dan çikolata tadında Anneler Günü

Isıtma ve soğutma sektörünün öncü kuruluşu Vaillant’ın sadakat programı Vaillant Club bu yıl annelere, çocuklarıyla birlikte hoşça vakit geçirdikleri, unutamayacakları bir Anneler Günü deneyimi yaşattı. 13 Mayıs Pazar günü Samsun Chickenesh Cool Atakum’da Vaillant Türkiye Sadakat Programları Uzmanı Nilüfer Erdoğan ile Vaillant Türkiye Doğu Karadeniz Satış Şefi Engin Odabaş’ın ev sahipliğinde düzenlenen çikolata etkinliğinde anneler, çocuklarıyla birlikte birbirinden leziz çikolatalar yapmanın tadına vardılar. Etkinlik kapsamında Vaillant Club üyesi anneler ve çocukları çikolata şefleri eşliğinde pralin, dökme ve trüf çikolata yaptı. Çikolata şeflerinin katılımcılara çikolata yapımını öğrettiği kısa bir eğitimin ardından ustalar ve katılımcıların 3 çeşit çikolatayı birlikte yaptığı bir atölye çalışmasında eğlenceli anlar yaşandı.

Çikolata yapımının tamamlanmasının ardından Vaillant Türkiye yetkilileri, anne ve çocuklarına, hazırladıkları çikolatalarla birlikte çeşitli hediyeler takdim etti.