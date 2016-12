“VADİSTANBUL BULVAR AVM” MART'TA AÇILIYOR

Türkiye’nin en büyük gayrimenkul projelerinden Vadistanbul’un ofis, alışveriş caddesi, yeme – içme alanları, AVM ve otelden oluşan Bulvar etabında sona gelindi. Projenin yatırımcılarından Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya ve Invest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar’ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında Vadistanbul AVM’nin, Mart ayında açılacağı belirtildi.Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya; “1 milyon 350 bin metrekarelik inşaat alanıyla Türkiye’nin en büyük gayrimenkul projesi olarak geliştirdiğimiz Vadistanbul projemizin kalbi niteliğindeki Bulvar etabında sona geldik. Vadistanbul Bulvar, 300 bin metrekarelik ofis alanıyla Türkiye’nin yatay düzlemde en büyük ofis kompleksi ve 280 mağazasıyla, 760 metre uzunluğundaki alışveriş caddesiyle Türkiye’de ilkleri barındıran AVM’ye sahip. Sadece Bulvar etabında Atatürk Havalimanı’ndan sonra Türkiye’nin en büyük kapalı otoparkını geliştirdik ve 3 etebın toplamında 11 bin 500 araç kapasitesiyle de benzersiz bir projeye imza atıyoruz. Bu anlamda Vadistanbul’un emsalsiz mimarisi de hem ülkemizde hem de Avrupa’da “en iyi ofis AVM ve karma proje” gösterilerek ödüllendirildi. İnanıyoruz ki; Vadistanbul Bulvar ile İstanbul’a Maslak, Nişantaşı, İstiklal ve Bağdat Caddesi gibi merkezlerin modern alternatifini kazandıracağız. Projemizin gerek konut, gerekse ticari alanlarına yatırım yapan yerli ve yabancı yatırımcılarımıza ilk günde itibaren kazanç sağladık. Projemizin teslimi ile birlikte de tüm İstanbullulara modern ve kyifli bir iş ve yaşam merkezi sunacağız” dedi.İnvest İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar; “ Vadistanbul projemizi lanse ettiğimizi ilk günden itibaren yerli ve yabancı yatırımcılardan ciddi anlamda ilgi gördük. Her geçen gün bu ilgi artarak devam etti ve uluslararası alandaki fuarlarda sergilenerek Türkiye’nin vitrin projesi olarak konumlandı. Vadistanbul Bulvar’dan dünyanın önde gelen enerji kuruluşlarından Socar, yine dünyanın en büyük inşaat firmalarından Polimeks ve ülkemizin önde gelen firmalarından Kale gibi kuruluşlar yerlerini aldı. İstanbul’un böylesine önemli bir noktasına değer kazandırmaktan son derece memnuniyet duyuyoruz. Hem yatırımcımıza, hem de milletimize maksimum faydayı sağlayarak ülke ekonomimize de katma değer oluşturuyoruz. Türkiye’nin dinamiklere ve milletimizin azmine güveniyoruz. Bu anlamda bizler de yatırımlarımıza ara vermeden devam edeceğiz” dedi.İstanbul’un iş ve finans merkezi Maslak’ta yer alan Vadistanbul Bulvar; yaşam ve alışveriş merkezleri olarak nitelendirilen Nişantaşı, İstiklal Caddesi ve Bağdat Caddesi’nin alternatifi olarak geliştirildi. Proje, tamamlandığında yaklaşık 30.000 kişinin çalışacağı ve 42.000 kişilik gündüz nüfusuyla yeni bir kent merkezi haline gelecek. Ayazağa’da, Evyap Holding’e ait 424 bin metrekare alan üzerinde geliştirilen Vadistanbul’da; 1.915 konut, 103 bin metrekare kiralanabilir alana sahip alışveriş merkezi, 760 metre uzunluğundaki cadde üzerinde yer alan cadde mağazaları, restoranlar, 300 bin metrekare ofis alanı ile 25.500 metrekare toplam alana sahip 5 yıldızlı otel bulunuyor. Vadistanbul projesinin içinden geçen 2,4 km’lik Sadabad Deresi ile nehir hattında konumlandırılacak doğa içindeki yeme – içme alanları da eşsiz bir donatı olarak dikkat çekiyor. Şehrin yeni buluşma ve sosyalleşme merkezi haline gelecek Vadistanbul Bulvar, nehir kenarındaki kafe ve restoranları ile ziyaretçilerine doğanın içerisinde keyifli bir deneyim de sunacak. Vadistanbul Bulvar’da yer alacak AVM’nin, %23’ü yeme ve içme bölümlerine ayrılarak bu anlamda Türkiye’de tek olma özelliğine sahip olacak.Estetik mimarisiyle bulunduğu bölgeye değer kazandıran Vadistanbul, Türkiye’nin ödüllü mimarlık ofisi İki Design ile Amerika’nın dünyaca ünlü projelerine imza atmış SOM Architecture tarafından tasarlandı. AVM perakende kiralamasını ise dünyanın önde gelen gayrimenkul danışmanlık şirketlerinden Jones Lang LaSalle – JLL üstleniyor. Mimari alandaki bu dev işbirliği Vadistanbul’a uluslararası pek çok ödülü de beraberinde getirdi. Vadistanbul Bulvar, Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde (European Properties Awards - EPA) AVM’si ve ofis bloklarıyla ayrı ödüllere layık görüldü. 2015 - 2016 yılı Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde; “Best Retail Architecture in Turkey, “5 star Retail Architecture in Europe” ve “Highly Commended Office Architecture” kategorilerinde AVM ve ofis alanlarıyla ödüllerin sahibi oldu. Avrupa’nın en iyi AVM ve ofis projesi olarak gösterilen proje Türkiye’nin de en iyi karma kullanımlı projesi olarak geçtiğimiz günlerde bir ödüle daha layık görüldü. Tüm fonksiyonları birbirine çapraz kıymet oluşturacak şekilde dizayn edilen Vadistanbul Bulvar, ayrıca yatay düzlemde her türlü yaşam fonksiyonlarını içinde barındıran Türkiye’nin ilk ve tek karma projesi olarak öne çıkıyor.Dünyaca ünlü markaları bir araya getiren Vadistanbul’un ofis, alışveriş caddesi, AVM ve otelden oluşan Bulvar etabından Megastar Tarkan da bir ofis katı satın aldı.Vadistanbul’un yatırımcılarının tüm maliyetini üstlenerek hayata geçirdiği Havaray, projeyi şehrin Metro hattına bağlayacak. Yalnızca mekanik maliyeti 7.5 milyon Euro’yu bulan Havaray hattının toplam maliyeti 14 milyon Euro’ya ulaşıyor. Çalışmalarında sona gelinen Havaray hattı tamamlandığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) devredilecek.1 milyon 350 bin metrekarelik inşaat alanına sahip Vadistanbul’un son etabı olan Park etabı, yeşille mavinin buluştuğu özel bir noktada konumlanıyor. Park’ta toplam 804 adet konut yer alırken, 120.000 m2 ofis ve 22.000 m2 mağaza proje dahilinde. 3+1 ve 4+1 ağırlıklı daireleri ile Vadistanbul Park; aileler için büyük mutluluklar inşa edecek; kreşi, metro bağlantılı Havarayı, AVM’si, mağazaları, alışveriş caddesi, parkları ve kafeleriyle her ihtiyaca cevap verebilen konforlu ve renkli bir hayatı sakinlerine sunacak. Vadistanbul Park’ın ise 2017 yılının Aralık ayında teslim edilmesi planlanıyor.